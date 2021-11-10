توصيات الملتقى الـ11 للمسؤولية المجتمعية بمشاركة حياة كريمة

أوصى المشاركون في فعاليات الملتقى الحادي عشر للمسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة بإطلاق مبادرة استدامة لدعم المشروعات متناهية الصغر وتشجيع وتمكين المرأة والشباب وترسيخ مفهوم ريادة الأعمال على أن تبدأ في التنفيذ على أرض الواقع عبر مؤسسة صناع الخير للتنمية في محافظة الجيزة من خلال بناء أول مجمع للصناعات الحرفية ومتناهية الصغر.

إطلاق منصة استدامة لتوعية الأطفال بالاستدامة

وتنطلق المبادرة تباعا لباقي المحافظات، وأوصى المشاركون في ختام أعمال الملتقى بإطلاق منصة استدامة بلس لتصبح أول منصة تعليمية للأطفال لغرس مفاهيم الاستدامة ورفع درجة الوعي بأنشطة ومشروعات الدولة التنموية.

وأوصى الملتقى بضرورة إصدار تشريعات من شأنها تحفيز القطاع الخاص والمؤسسات الاقتصادية بزيادة المخصصات المالية لدعم المشروعات التنموية، ما يدعم تلك المشروعات وروادها للقيام بمهامهم التعلمية.

دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

وكذلك ضرورة توجيه التمويلات الداخلية والخارجية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تعمل على تقليل الانبعاثات الحرارية وتجنب آثار المتغيرات المناخية.

كما أوصى الملتقي في ختام أعماله بتأسيس صندوق تعليمي يقوم على تقديم المنح الدراسية للطلاب شريطة أن يقوم الطالب بعد اجتياز المنحة بتسديد مبلغ مالي شهري لصالح الصندوق لضمان استدامته في أداء مهامه.

وكانت فعاليات الملتقى الحادي عشر للمسئولية المجتمعية، قد أقيمت تحت رعاية وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والتضامن الاجتماعي والتجارة والصناعة والشباب والرياضة والبيئة والقوى العاملة.

وضم الملتقي مجموعة من أبرز الخبراء والمتحدثين والمسؤولين، وممثلين لوزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية والتضامن الاجتماعي والتجارة والصناعة والشباب والرياضة والبيئة والقوى العاملة ومجموعة من رجال الأعمال والمستثمرين المصريين والأجانب، وأيمن سليمان رئيس صندوق مصر السيادي، ورؤساء وكالات التمويل الدولية ومنها مؤسسة التمويل الدولية «IFC» والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وأكثر من 12 بنكا ومؤسسة مالية مصرية منهم البنك الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي، وأكثر من 58 شركة مصرية وطنية من بينهم الشركة المصرية للاتصالات، وأكثر من 200 خبير ومهتم، وحضر المؤتمر أكثر من 500 شخصا من رواد العمل التنموي في مصر من المستثمرين ورجال الأعمال.

وركز الملتقى، الذي أقيم تحت عنوان «الاستدامة من التبني إلى التوطين، الطريق إلى التعافي» على دعم مجهودات الدولة، وذلك بمشاركة مؤسسة حياة كريمة، وصناع الخير للتنمية، وغيرها.