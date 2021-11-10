العثور على طفل حديث الولادة داخل «كرتونة» أمام دار أيتام بالفيوم

ظهرت سيدة مرتدية نقاب تخفي ملامحها وتسير بريبة، تلتفت يميناً ويساراً وكأنها قد سرقت شيئاً، تحمل بين ذراعيها كرتونة صغيرة مغلقة، وتوقفت بشكل مفاجئ أمام سور دار«عائشة حسانين» للأيتام ومجهولي النسب، ونظرت نظرة مطولة في جميع الأرجاء، وظلت واقفة حتى خلى الشارع من المارة، وتركت الكرتونة التي بين يديها أمام السور، وفرت هاربة بعدما أوقفت سيارة أجرة واستقلتها، الأمر الذي أثار الرعب في قلوب القائمين على الدار خوفاً من أن تحمل تلك الكرتونة مواد متفجرة أو شيئاً غير قانوني، ولكنهم فوجئوا بوجود طفل حديث الولادة بداخلها.

بلاغ للشرطة بالعثور على طفل حديث الولادة

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد محمود عبد الفتاح مأمور قسم شرطة أول الفيوم، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة بتلقيهم بلاغاً من القائمين على دار رعاية «عائشة حسانين» للأيتام ومجهولي النسب، يفيد عثورهم على طفل حديث الولادة موضوع في كرتونة أمام سور الدار.

الشرطة تنتقل لمعاينة الطفل

وعلى الفور، انتقل ضباط قسم شرطة أول الفيوم برئاسة المقدم أحمد طرفاية رئيس مباحث قسم شرطة أول الفيوم، إلى مكان الواقعة، وتبين وجود طفل حديث الولادة، ملفوف في شال حريمي أسود، ومغطى بمفرش سرير قطيفة، وموضوع داخل كرتونة.

اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، ونقل الطفل إلى مستشفى الفيوم العام لفحص حالته الصحية، وتحرر بالواقعة المحضر اللازم وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق، والتي أمرت بإيداع الطفل في دار رعاية «عائشة حسانين».

تفريغ الكاميرات للوصل لهوية السيدة

كما أمرت النيابة بسرعة تفريغ الكاميرات المحيطة بالدار، وتتبع خطوات السيدة، والتعرف على هويتها، وسرعة ضبطها والتحقيق معها عن سبب إلقائها الطفل بهذه الطريقة.