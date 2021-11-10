العثور على طفلة حديثة الولادة عارية ملقاة في حديقة «الصوفي» بالفيوم

صوت بكاء شديد لطفل حديث الولادة، وكأنّه يستغيث لينقذه المارة من برد الشتاء، ما تسبب في أرق سكان منطقة كوبري أبو غرب بالصوفي بنطاق قسم شرطة ثان الفيوم، حيث اعتقد الأهالي في بادئ الأمر أنّه طفل يبكي داخل منزله، وبعدما طال البكاء خرجوا من منازلهم للبحث عن مصدر الصوت ومعرفة سبب البكاء الحاد بتلك الطريقة، إلى أنّ قادهم صوت البكاء إلى الحديقة، ليفاجئوا بوجود طفلة حديثة الولادة منذ ساعات عارية وقد تحوّل جسدها للون الأزرق من شدة البرد فهرعوا لإنقاذها.

بلاغ بالعثور على طفلة عارية بـ«الصوفي»

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد أمير السحلي مأمور قسم شرطة ثان الفيوم، يفيد ورود بلاغاً من شرطة النجدة، بتلقيهم بلاغاً من سكان منطقة كوبري أبو غرب بالصوفي، بعثورهم على طفلة حديثة الولادة عارية ملقاة داخل الحديقة.

الأهالي يوفرون ملابس للطفلة الرضيعة

ووفرت إحدى سيدات المنطقة، بعض الملابس على الفور، للطفلة التي كان لونها قد تحول للأزرق من شدة البرد، كما قاموا بوضعها داخل «لفة» لتدفئة جسدها لحين وصول الشرطة إلى مكان البلاغ.

الشرطة تصل لموقع العثور على الطفلة

وعلى الفور، انتقل ضباط قسم شرطة ثان الفيوم، برئاسة المقدم حسين فؤاد رئيس المباحث، إلى مكان البلاغ، وجرى معاينة الطفلة التي تبين أنّها حديثة الولادة منذ ساعات قليلة، وجرى اصطحابها إلى قسم الشرطة، بعدما ألبستها سيدة بعض الملابس ووفرت لها غطاء يحميها من البرد.

شخصان ألقيا الطفلة وفرا هاربين

وقال شهود العيان إنّهما، شاهدا شخصين كانا يتوقفان في مكان العثور على الطفلة، وبدا عليهما علامات الارتباك، ثم استقلا دراجة بخارية وفرا هاربين، مرجحين أنّهما قاما بإلقاء الطفلة قبل هروبهما.

اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة قررت إيداع الطفلة في إحدى دور الرعاية بمدينة الفيوم، كما أمرت بتفريغ الكاميرات بمحيط الواقعة، والتوصل لهوية الشخصين اللذين تخلصا من الطفلة وسرعة ضبطهما.