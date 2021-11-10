حملة للكشف عن أمراض سوء التغذية بدور أيتام كفر الشيخ

أطلقت مديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي، مبادرة خاصة للكشف المبكر عن أمراض سوء التغذية للأطفال في دور الأيتام من عمر 5 إلى 18 سنة، حيث انطلقت 4 فرق، يتضمن كل فريق طبيباً بشرياً وطبيب أسنان وممرضة وفني معمل، تحت إشراف منسقي إدارة رعاية أطفال السن المدرسي بالإدارات الصحية، التي بها دور الأيتام، وهي بيلا وكفر الشيخ ودسوق وقلين، تحت إشراف إدارة رعاية أطفال السن المدرسي بالمديرية.

وأعلنت مديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ أنه تم فحص 142 طفلاُ في 7 دور لرعاية الأيتام بالمحافظة، كما تم توقيع الكشف الطبي عليهم، وكذلك فحص الأسنان ونسبة الهيموجلوبين والطول والوزن، وتم تحويل الأطفال المصابين بأمراض سوء التغذية إلى عيادات التامين الصحي، من خلال بروتوكول مبادرة سوء التغذية للمتابعة والعلاج، وسيتم تنفيذ هذه المبادرة على فترات متباعدة ربع سنوية طوال العام.

فحص 52 ألف سيدة حامل ضمن مبادرة صحة الأم والجنين

وفي سياق متصل، أعلنت مديرية الصحة أنه جرى فحص نحو 52 ألف سيدة حامل بمحافظة كفر الشيخ، ضمن مبادرة صحة الأم والجنين، التي تهدف إلى الوصول إلى جيل من الأطفال يتمتع بصحة جيدة، وخال من الأمراض المنتقلة من الأم للجنين، وخفض الوفيات الناجمة من تلك الأمراض، حيث تستهدف السيدات الحوامل من أول يوم في الحمل حتي الولادة، وذلك للكشف المبكر عن مختلف الأمراض المعدية المنتقلة من الأم للجنين، وكافة الأمراض التي من الممكن أن تؤثر على صحة الجنين لمنع انتقالها له.