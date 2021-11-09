وظائف الشباب والرياضة.. رواتب مجزية وبدون خبرة

كشفت وزارة الشباب والرياضة متمثلة في الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب بالتعاون مع شركة مايكروسوفت، عن عدد من فرص العمل المتاحة للشباب والخريجين وحملة المؤهلات وغيرها، وذلك في اليوم المفتوح للتوظيف بشركة نون.

وكشفت وزارة الشباب والرياضة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، عن تفاصيل هذه الوظائف التي يتم التقديم لها بدءا من اليوم وحتى 11 نوفمبر الجاري، من 11 صباحا حتى 3 عصرا.

تفاصيل وظائف وزارة الشباب والرياضة

1- أمين مخزن (بدون خبرة).

المتطلبات: (خريجين فقط - ذكور– القدرة على العمل في شيفتات متغيرة – جيد في اللغة الإنجليزية).

مكان العمل العاشر من رمضان أو أكتوبر.

2- Team Leader: خبرة من 3 لـ 5 سنوات، متاح في العاشر من رمضان فقط.

3- Supervisor: خبرة أكثر من 5 سنوات، متاح في العاشر من رمضان فقط.

أماكن العمل: مخازن العاشر من رمضان، وأبو رواش، و6 أكتوبر.

مميزات وحقوق الوظيفة

مرتبات مجزية

تأمينات صحية

تأمينات اجتماعية

يوجد خطوط مواصلات:

خطوط فرع أبو رواش: دائري – معادي – قويسنا – أكتوبر – القناطر الخيرية.

خطوط فرع العاشر: بلبيس - عاشر من رمضان - زقازيق - دائري.

متطلبات الوظيفة

مؤهل عالي أو فوق متوسط أو متوسط.

قراءة اللغة الإنجليزية.

موقف محدد من التجنيد.

للتقديم يرجى التسجيل من خلال رابط الوظائف.

للتقديم يرجى الحضور مباشرة إلى العنوان التالت:

عنوان العاشر: طريق العاشر من رمضان بجوار مجمع LG مبنى Plot No 1 7A دخل مخازن DB Schenker بـ Pyramids Industrial Park

عنوان أبو رواش: مخازن نون - بجوار غبور - أبو رواش - 6 أكتوبر خلف داندي مول.

وللتسجيل مباشرة قم بزيارة موقع منصة توظيف مصر.