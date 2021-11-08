بسمة وهبة عن إزالة صناديق التبرعات في المساجد: الدولة لا تخضع للابتزاز

أشادت الإعلامية بسمة وهبة، بجهود الدولة المصرية في طريقة تعاملها مع المشكلات وتقديم الحلول خاصة على المستوى الاقتصادي في ظل أزمة كورونا، قائلة: «دولة 30 يونيو قوية، وتعي جيدًا ما تفعل، ومتى تتخذ قراراتها وكيف تنفذها، وتعلم جيدًا الداء ولا تتكاسل في البحث عن الدواء».

الحرب على الإرهاب ومعركة الوعي

وأضافت «وهبة»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «90 دقيقة»، على قناة «المحور»، أن الوضع الأمني أصبح مستقرًا والمجتمع الدولي كله يشهد بتجربة مصر في القضاء على الإرهاب، بالإضافة إلى المعركة الكبيرة التي تخوضها مؤسسات الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهي معركة الوعي.

الرئيس السيسي يخوض المعركة ضد التطرف بشجاعة

وتابعت الإعلامية، أن مصر تخوض معركة كبيرة ضد التطرف، للحفاظ على الوعى المصري، وأن الرئيس السيسي يخوض هذه المعركة بمنتهى الشجاعة بداية من التحركات في ملف تجديد الخطاب الدينى، مرورًا بالإنتاج الإبداعي والدرامي الواعي، نهاية بمجموعة القرارات الشجاعة الصادرة من وزير الأوقاف الدكتور مختار جمعة بخصوص وضع المساجد والزوايا وضمها للأوقاف وتطهير قوائم الأئمة، وملف صناديق التبرعات في المساجد والأذان الموحد وخلافه.

وأكدت، أن هذه القرارات تثبت 3 أشياء، أولًا، الجمهورية الجديدة تتعامل مع كل الملفات: «الملف اللي بنفتحه لازم نشتغل فيه بمستوى كفاءة عالي والحاجة اللي بنعملها لازم تكون مكتملة و100% زي ما قال الرئيس».

الجمهورية الجديدة لا تخضع للابتزاز

ولفتت، إلى أن الجمهورية الجديدة لا تخضع للابتزاز، حيث تتخذ مؤسسات الدولة القرارات وتتحرك من أجل مصلحة الدولة والمجتمع دون أي خوف ولا تخضع لابتزاز المزايدين: «وزارة الأوقاف تريد حماية أموال التبرعات وأهل الخير من السرقة والإهدار والإهمال أو استخدامها في أعمال العنف والإرهاب ».

وشددت، على أن كل القرارات التي تتخذها الجمهورية الجديدة لحل المشكلات، تكون مدروسة على غرار ما حدث في ملف تبرعات المساجد: «وزير الأوقاف مطلعش قال هنشيل صناديق التبرعات في المساجد وسكت، لأنه أصدر القرار في إطار قانوني وحدد وسائل أخرى قانونية وآمنة لتبرعات المساجد نضمن من خلالها أن التبرعات هتروح لأهلها ولمستحقيها ولعمارة المساجد ».