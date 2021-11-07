3 طرق لتقديم شكوى من ارتفاع فاتورة الكهرباء

يجد البعض مشكلة في ارتفاع قيمة فاتورة الكهرباء؛ سواء بسبب أعطال العدادات أو أخطاء في القراءة، ويمكن تقديم شكوى رسمية حتى يتم تسوية الأمر مع مرفق تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك ووزارة الكهرباء والطاقة.

وفي هذا الصدد، ترصد «الوطن» ضمن سلسلة الخدمات الإخبارية المتنوعة والمختلفة التي يقدمها للقراء والمتابعين على مدار الساعة، في مجال الخدمات الحكومية، طرق تقديم الشكاوى عند مواجهة مشكلة في ارتفاع قيمة فاتورة الكهرباء، وفق ما نشرته وزارة الكهرباء والطاقة، وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، في التقرير التالي:

شكوى عبر الموقع الإلكتروني

وأتاحت الوزارة إمكانية تقديم شكوى عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء عن طريق الإنترنت من خلال الدخول على الموقع، واختيار أيقونة الشكاوى، أو الدخول للموقع بشكل مباشر.

قم باستيفاء البيانات، ومنها الاسم، والرقم القومي، والمحافظة، ونوع الشكوى مثل تسديد المديونية، وتسوية الفواتير.

ويمكنك متابعة الطلب عبر نفس الموقع.

جهاز تنظيم مرفق الكهرباء

أما الطريقة الثانية؛ فهي من خلال تقديم شكوى لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وذلك من خلال التوجه إلى مقر الجھاز في 1 شارع المھندس ماھر أباظة خلف نادي السكة الحديد مدینة نصر.

خلال الموقع الإلكتروني للجھاز www.egyptera.org

البرید ص.ب. 73- بانوراما أكتوبر– رقم بریدي 11811 شارع صلاح سالم.

الإیمیل الخاص بتلقى شكاوى المواطنين complaints@egyptera.org

الفاكس الخاص بالجهاز على رقم 23421479 .

الاتصال على التلیفون رقم 23421476 (داخلي 154).

يمكن أيضا تقديم شكوى عبر الموقع الرسمي لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.

تطبيق شكاوى فواتير الكهرباء

وأتاحت الوزارة إمكانية تقديم شكوى عبر تطبيق شكاوى فواتير الكهرباء، الذي يمكن تحميله من متجر التطبيقات، واتباع الآتي:

تحميل التطبيق Google Play Store تحت اسم شكاوى فواتير الكهرباء.

اختيار اسم الشركة المختصة من فاتورة الكهرباء

إدخال رقم موبايل مقدم البلاغ ليتم التواصل معه في أسرع قوت ممكن.

تصوير فاتورة الكهرباء وتحميلها على التطبيق.