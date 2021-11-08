اشحن كارت الكهرباء وأنت في مكانك «أونلاين» خطوة بخطوة

إذا كنت في العمل أو المنزل وانقطعت الكهرباء بشكل مفاجئ، وأردت شحن كارت الكهرباء وأنت في مكانك دون الحاجة إلى النزول للشارع، فإن وزارة الكهرباء أتاحت إمكانية شحن كارت العداد الخاص بك وأنت في مكانك، وذلك تماشيا مع فكرة التحول الرقمي والميكنة التي تقدمها الحكومة في تقديم خدماتها للجمهور بشكل إلكتروني.

وخلال السطور التالية نستعرض خطوات شحن كارت الكهرباء إلكترونياً بعدة طرق مختلفة وأنت في مكانك.

أولاً: شحن الكارت عن طريق «الموبايل»

1- في البداية لابد من التأكد من أن كارت الشحن يدعم خاصية nfc، وللتأكد يجب التوجه إلى شركة توزيع الكهرباء التابع لها وتغيير كارت الشحن في حالة عدم الكارت خاصية nfc، وتغييره بآخر جديد.

2- يجب أن يكون جهاز الهاتف المحمول يعمل بنظام أندرويد، ويدعم خاصية NFC.3.

3- تسجيل الدخول على تطبيق «سهل» إذا كان عداد الكهرباء نوعه «جلوبال» أو تحميل تطبيق الكهرباء خالص وفوري أنواع العدادات الأخرى على الهاتف المحمول من Google play وApp Store.

4- تمرير كارت شحن العداد على ظهر الهاتف المحمول لقراءة البيانات.

5- اختر شحن العداد وأدخل المبلغ المراد خصمه من رصيد المحفظة الإلكترونية أو من كارت الفيزا ثم اضغط توجه بالدفع مع استمرار وضع كارت الشحن في ظهر الهاتف المحمول.

6- بعد ذلك قم بإدخال الكارت في عداد الكهرباء ليتحول الرصيد.

ثانياً: شحن الكارت عن طريق «الفيزا»

1- في البداية يجب تحميل تطبيق الدفع الإلكتروني «GT Pay» الخاص بشحن كارت الكهرباء عن طريق الفيزا، وهذا التطبيق متوفر على متجر google play وapp store.

2- لابد من أن كارت الشحن يدعم خاصية nfc3.

3- القيام بالتسجيل علي التطبيق بكتابة الاسم وكلمة المرور وتمرير كارت شحن العداد على ظهر الهاتف المحمول لقراءة البيانات.

4- اختار تفاصيل الاستهلاك لمعرفة الرصيد الموجود بكارت الكهرباء.

5- اختار شحن العداد وأدخل المبلغ المراد خصمه للشحن سواء من رصيد الهاتف المحمول أو من كارت الفيزا ثم اضغط توجه بالدفع.

6- ادخل الكارت في عداد الكهرباء ليتحول الرصيد وشحن كارت الكهرباء.

ثالثاً: شحن الكارت عن طريق «فوري»

1- التوجه إلى أقرب منفذ ماكينة فوري.

2- اختار خدمات المرافق العامة ثم شحن كروت العدادات ثم شركة الكهرباء التابعة لها.

3- ادخل الكارت في ماكينة فوري للاستعلام عن بيانات الكارت.

4- اختيار قيمة الشحن وذلك على حسب رغبتك.

5- ادخل كارت الشحن في العداد لتفريغ الرصيد.