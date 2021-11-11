بورصة الدواجن اليوم الخميس 11-11-2021 في مصر

بعد أن شهدت أسعار بورصة الدواجن ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة القليلة الماضية، بدأت في العودة لمعدلها الطبيعي مرة أخرى منذ يومين، حيث حافظت اليوم على أسعار أمس، ويهتم كثيرون بأسعار الدواجن، حيث تدخل في العديد من الوجبات والأطعمة المختلفة، نظرا لانخفاض أسعارها مقارنة باللحوم الحمراء.

وفي هذا الصدد، يستعرض موقع جريدة «الوطن» استمرارًا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للمتابعين والقراء على مدار اليوم، بورصة الدواجن في السوق المحلية اليوم الخميس 11 نوفمبر 2021، وفقًا لتصريحات خاصة من عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، في حديثه لـ«الوطن».

بورصة الدواجن الرئيسية اليوم

وأوضح عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، أنّ سعر الدواجن البيضاء في المزرعة تراوح بين 32 و33 جنيهًا، كما تراوح سعر الدواجن البلدي في المزرعة بين 33 و34 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر تراوح بين 38 و39 جنيهًا.

وأضاف السيد في حديثه لـ «الوطن»، أنّ سعر كرتونة البيض الأبيض والأحمر في المزرعة اليوم، تراوح بين 39 إلى 40 جنيهًا، ليصل إلى المستهلك بسعر 44 جنيهًا، أما البيض البلدي فيُباع في المزرعة بسعر 50 جنيهًا، ليصل إلى المستهلك بسعر 55 جنيهًا، وفقًا لتصريحات رئيس شعبة الثروة الداجنة.

بورصة الدواجن العمومية اليوم

ووفقًا لجولة أجرتها «الوطن»، في السوق المحلية وعدد من المحلات التجارية، نرصد أسعار الدواجن ومشتقاتها اليوم الخميس، على النحو التالي:

- سجل سعر كيلو الدواجن البلدي اليوم، نحو 45 جنيهًا.

- سجل سعر الدجاجة الكاملة اليوم نحو 42 جنيهًا.

- بلغ سعر الكيلو جرام من الدبابيس اليوم نحو 47 جنيها.

- سجل سعر كيلو البانيه اليوم نحو 85 جنيهًا.

- سجل سعر الكيلو جرام من الأوراك اليوم نحو 37 جنيهًا.

- سجل سعر الكيلو جرام من الشيش طاووق اليوم نحو 60 جنيهًا.

- سجل سعر الكيلو جرام من أجنحة الدواجن البيضاء اليوم، نحو 27 جنيهًا.

- سجل سعر الكيلو جرام من البط اليوم نحو 45 جنيهًا.