أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأربعاء 10 نوفمبر 2011 في الأسواق

تصدرت أسعار الفراخ البيضاء اليوم في الأسواق، محركات البحث جوجل، إذ يرغب عدد كبير من المواطنين معرفة الأسعار خلال الوقت الراهن، خاصة بعد حالة التذبذب التي شهدتها بورصة الدواجن منذ بداية العام الدراسي الجاري، إذ ارتفعت قيمتها بسبب زيادة الإقبال، ثم بدأت في العودة لطبيعتها خلال الأيام القليلة الماضية.

وفي هذا الصدد، يستعرض موقع جريدة «الوطن» ضمن سلسلة الخدمات الإخبارية التي يقدمها للقراء والمتابعين على مدار اليوم، نرصد أسعار الفراخ البيضاء، بالإضافة إلى مشتقاتها، وفق تصريحات شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة.

أسعار الفراخ البيضاء

وكشف الدكتور سيد عبد العزيز رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، عن أسعار الفراخ البيضاء، قائلًا إن سعر كيلو الدواجن البيضاء تراوح في المزرعة، اليوم، بين 28 و29 جنيهًا، ليصل إلى المستهلك بسعر تراوح بين 32 و33 جنيهًا، كما تراوح سعر الدواجن البلدي في المزرعة بين 33 و34 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر تراوح بين 38 و39 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض

وتراوح سعر كرتونة البيض الأبيض والأحمر في المزرعة، ما بين 39 إلى 40 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر 44 جنيهًا، أما البيض البلدي فيباع في المزرعة بسعر 50 جنيهًا، ليصل إلى المستهلك بسعر 55 جنيهًا، وفقًا لتصريحات رئيس شعبة الثروة الداجنة.

بورصة الدواجن العمومية اليوم

وبحسب جولة أجرتها «الوطن»، في السوق المحلية وعدد من المحلات التجارية، سجل سعر كيلو البانيه اليوم نحو 85 جنيهًا، بينما وصل سعر الكيلو جرام من الأوراك نحو 37 جنيهًا، بينما سجل سعر الكيلو جرام من الشيش طاووق نحو 60 جنيهًا.

ووصل سعر الكيلو جرام من أجنحة الدواجن البيضاء، نحو 27 جنيهًا، بينما الكيلو جرام من البط نحو 45 جنيهًا، وسجل سعر الدجاجة الكاملة نحو 42 جنيهًا، بينما وصل سعر كيلو الدواجن البلدي، نحو 45 جنيهًا، وبلغ سعر الكيلو جرام من الدبابيس نحو 47 جنيها.