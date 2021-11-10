«العليا للفيروسات» مصر بها كل التطعيمات ضد كورونا.. اللي مطعمش مستني إيه

قال الدكتور عادل خطاب، عضو اللجنة العليا للفيروسات، إن مصر بها عدد كافٍ من السرنجات؛ ولكن إذا حدثت أزمة في الحقن في العالم، فستتأثر مصر، متابعا: «مصر بها كل التطعيمات ضد كورونا اللي مطعمش مستني إيه، فيه سينوفاك وسينوفارم وفايزر وسبوتنيك».

هناك تخوف من التطعيم وهذا الطبيعي

وأضاف «خطاب»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مساء DMC» المذاع على فضائية «DMC»، اليوم الأربعاء، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، أن مصر أعلنت تطعيم الطلاب من سن 15 سنة حتى 18 سنة وسيكون ذلك في المدارس والجامعات وسط تخوف طبيعي موجود على مستوى العالم مؤكدا أن الشخص ليس بمعزل عن المجتمع لذا ليس من حقه رفض التطعيم لأن الإصابة ستؤدي إلى انتشار الإصابة في المجتمع وبيئة العمل.

طريقة التسجيل لمن لا يملكون بطاقة

وأوضح عضو اللجنة العليا للفيروسات، أنه يتم التسجيل للحصول على اللقاح للشباب الأصغر من 16 سنة من خلال الرقم القومي للطفل الموجود على شهادة الميلاد الخاصة بالشخص وسيتم توجيه لهم لقاح فايزر، لافتا إلى أن العالم يدرس إعطاء اللقاح لمن هم أقل من 15 سنة وإمكانية تطعيم للأطفال من عمر 5 سنوات.

ظهور فيروس كورونا

وظهر فيروس كورونا المستجد، في مدينة ووهان بمقاطعة هوبي الصينية في نوفمبر 2019 وأصبح وباء عالميا في مارس 2020 وفقا لمنظمة الصحة العالمية وتنافست الصين والولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وبريطانيا على إصدار لقاحات مضادة لفيروس كورونا وأخذت توزعها على دول العالم من أجل العمل على إنهاء هذا الجائحة التي أثرت على الاقتصاد العالمي ورفعت نسبة التضخم والأسعار في مختلف دول العالم.