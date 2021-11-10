التعليم العالي: تطعيم مليون و850 ألفا بالجامعات ضد كورونا

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن عدد من تلقوا لقاح فيروس كورونا بالجامعات تجاوز المليون و850 ألفًا حتى الآن، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستزداد نسب التطعيمات عن الموجودة حاليا مع البدء في تطبيق قرار مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للجامعات الحكومية بمنع أي شخص من الدخول للحرم الجامعي غير حاصل على اللقاح، أو التقدم بما يفيد إجراؤه مسحة كل أسبوع.

عبد الغفار: استعدادات خاصة لمواجهة فيروس كورونا

وأوضح عبد الغفار في تصريحات خاصة إلى «الوطن» أن هناك استعدادات على أكمل وجه لمواجهة أي أزمات تتعلق بفيروس كورونا كوفيد 19، بمختلف المستشفيات التي تتبع وزارة التعليم العالي والمخصصة منه أماكن لعزل المصابين بفيروس كورونا، بجانب العمل على التوسع من قاعدة تطعيمات ضد كورونا لمواجهة المرض بمختلف القطاعات، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس.

ونوه إلى أن المستشفيات الجامعية لا تعاني من أي نقص في المستلزمات الطبية والأدوية وأن هناك تنسيق تام مع الجهات المعنية لتلبية أي احتياجات تتعلق بها.

عبد الغفار: نسب التطعيمات تسير بصورة جيدة

وأضاف أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية أن نسب التطعيمات تسير بصورة جيدة، مطالبا بضرورة سرعة التسجيل للحصول على لقاح كورونا من خلال الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الصحة المصرية، للوقاية من الإصابة بالمرض وتخفيف حدة الأعراض للمرض حال الإصابة به، لافتا إلى أن الجامعات بدأت في تطعيم الطلاب أقل من 18 عامًا بلقاح فايزر، لأن الدراسات التي أجريت عليه أثبتت فعاليته لهذه الفئات.