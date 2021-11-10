سيدة منوفية تتبرع بـ18 فدانا مستصلحا لصالح صندوق «تحيا مصر »

قال محمد مختار، المتحدث باسم صندوق «تحيا مصر»، إن هناك سيدة من محافظة المنوفية تدعى الدكتورة مديحة لاشين، تبرعت بـ18 فدانًا مستصلحاً لصندوق تحيا مصر، وسلمت الأرض للصندوق بالفعل، موضحًا أن الصندوق جهز عدداً كبيراً من الفتيات اللاتي يعانين من مشكلات مادية، تيسيرًا على الأسر، «الصندوق يساعد في تجهيز الفتيات»، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، مع الإعلامية عزة مصطفى، على شاشة «صدى البلد».

«تحيا مصر» يعاون أجهزة الدولة اجتماعياً

وأضاف «مختار»، أن صندوق تحيا مصر، يعاون أجهزة الدولة في دعم أنشطة الحماية الاجتماعية، كما أن تبرعات المواطنين تصل إلى مستحقيها، موضحًا أن قافلة الحماية الاجتماعية بالواحات البحرية، تستهدف توزيع 36 طنا مواد غذائية جافة، وتقديم 3 آلاف بطانية على الأسر الأولى بالرعاية، معلنًا إطلاق قافلة مماثلة في أسوان ونصر النوبة خلال الأيام المقبلة، فضلًا عن أن الصندوق يطلق قوافل مستمرة لتقديم الدعم الغذائي وأنشطة الحماية الاجتماعية للمواطنين.

الصندوق يعاون الدولة في رفع البنية التحتية

وأشار المتحدث باسم صندوق «تحيا مصر»، إلى أن الصندوق يعاون الدولة في رفع البنية التحتية حتى تشمل الرعاية والخدمة المقدمة للمواطن، كل أوجه ومظاهر الحياة، كما أن الصندوق قطع شوطًا كبيرًا مع المتبرعين داخل أو خارج مصر، إذ أن السيدة التي تبرعت بـ18 فدانًا في المنوفية تعيش في لندن، وكانت مهتمة بالاشتراك مع الصندوق، وهو ما دفعها لإنهاء كل الأوراق، وتسليم الأرض لـ«تحيا مصر»، والصندوق يتعاون مع كل أجهزة الدولة في كل المحافظات.

«تحيا مصر» مع القوات المسلحة والمجتمع المدني

وأوضح أن صندوق تحيا مصر يتواجد بالشراكة مع القوات المسلحة والمجتمع المدني في كل المناطق النائية لتنفيذ المشروعات التي يحتاج اليها الأهالي وفي الوقت المناسب، كما أن ممثلي الصندوق حصروا 25 فتاة مقبلة على الزواج بالواحات وتم تجهيزهن من خلال «دكان الفرحة»، لافتًا إلى أن هذا الأمر يرفع عن كاهل الأسرة عبئا كبيرا.