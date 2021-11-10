9 معلومات عن أنوبام خير شبيه أحمد خليل.. كلاهما تزوج من الوسط الفني

ربط العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بين الراحل أحمد خليل، والفنان الهندي أنوبام خير، بسبب التشابه الكبير بينهما، في ملامح الوجه، موضحين أن هناك عدة عوامل تشارك النجمان بها، وأبرزها تقديمهما لأدوار معينة، ونشأتهما وثقافتهما.

وجه الشبه بين أنوبام خير وأحمد خليل

وعدد رواد مواقع التواصل التشابه بين الفنان المصري أحمد خليل، والهندي أنوبام خير، بجانب ملامح الوجه، بعدة عوامل مشتركة أخرى بينهما، وأبرزها:

- كلاهما تزوجا من الوسط الفني، حيث تزوج الراحل أحمد خليل في بداية حياته المهنية سهير البابلي، بينما تزوج الهندي أنوبام خير من الفنانة كيرون خير، ولكن ما زالت علاقتهما مستمرة حتى الآن.

- وأيضًا تخرج الثنائي في معاهد فنية، حيث تخرج الراحل أحمد خليل في المعهد العالي للفنون المسرحية، بينما أنوبام خير، دراسته كانت في كلية الدراما الوطنية التي تعادل معهد الفنون في مصر.

- يقدم أنوبام خير وأحمد خليل، أدوارا متشابهة، حيث نجح الثنائي في تقديم عدة أدوار ومن بينها أدوار الخير والشر، بينما كانت الأدوار الأكثر إتقانا بها، هو شخصية الرجل المثقف والأب الواعي.

- أيضا يتشارك الثنائي في عدم تقديم أي مشهد خادش للحياء، حيث كان صرح أحمد خليل، أثناء حواره الأخير مع «الوطن»: «كل ما قدمته من أعمال فنية أنا راضٍ عنها»، لا يوجد عمل في خيالي جاء به لفظ بذيء أو غير محترم أو ارتديت ملابس غير لائقة، لكن هناك مسلسلات قدمتها لم تضرني ولم تقدمني خطوة، لأن ببساطة «محدش بيموت من الجوع» ولم أسمح لأي ظروف أن تضطرني لأن أضيع قيمة من القيم التي أحترمها وتربيت عليها، وهذا ما يحرص أيضا أنوبام خير على تقديمه، حيث لم يشارك قط في أي مشهد غير لائق، منذ بدايته حتى الآن.

- الثنائي تشاركا بالحصول على الجوائز الوطنية، حيث حصل أنوبام خير على جائزة بادما شري الوطنية من الرئيس الهندي، بينما تم تكريم الراحل احمد خليل، في عيد العلم عام 1966، من قبل الزعيم جمال عبد الناصر، بعد تخرجه في المعهد العالي للفنون المسرحية، وكان الأول على دفعته.

- الثنائي يمتاز بالفنان المثقف الواعي والقارئ والمطلع.

- كلاهما من زمن الفن الجميل، وعاصرا أكبر نجوم الفن.

- كلاهما من أسرة متوسطة، حيث ولد الراحل أحمد خليل في قرى مصر، وأيضا نشأ أنوبام خير في شيملا، وسط عائلة متوسطة الحال، ولكن أصوله من كشمير.

معلومات عن الهندي « أنوبام خير»

أنوبام خير، هو ممثل هندي ومنتج، كما أنه خاض تجربة الإخراج، ويعد من أبرز نجوم الفن بالهند، ويصنف من المخضرمين والمحترفين بمهنة الفن، وشارك في عدة أفلام عالمية، ومن بينها فيلم «لفها مثل بيكهام»، فيلم هندي ألماني، جرى إصداره عام 2002.

وأيضا شارك في هوليوود في فيلم «Silver Linings Playbook»، من إخراج، ديفيد أو.راسل، ومتزوج كما ذكرنا من الفنانة الهندية كيرون خير في عام 1985.