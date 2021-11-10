تفاصيل زيارة أحمد خليل لقبره قبل وفاته: «كان يود المتوفين»

كشف «هلال»، حارس مقبرة الفنان أحمد خليل، كواليس زيارة الأخير لمقبرته قبل وفاته، أمس الثلاثاء، إثر إصابته بفيروس «كورونا» الذي أودى بحياته داخل أحد المستشفيات عن عمر يناهز 80 عامًا.

وقال الحارس، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، إن أحمد خليل كان يشارك في تشييع جثامين أفراد عائلته إلى مثواهم الأخير، مضيفًا أنه آخر مرة شاهد فيها الفنان الراحل كان منذ 8 أشهر، وتحديدًا في جنازة أحد المقربين منه.

وأوضح «هلال» أن أحمد خليل كان شخصًا طيبًا ويود المتوفين، على حد وصفه، لافتًا إلى أنه حزن بشدة حينما بلغه نبأ وفاته وقال «رحمه الله وأسكنه فسيح جناته».

تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة أحمد خليل

وكان الفنان أحمد خليل قد انتابته متاعب صحية شديدة، مساء الاثنين الماضي، حيث شعر بضيق في التنفس وعدم القدرة على الحركة، ما دفعه للتواصل مع طبيبه المعالج الذي طالبه بسرعة التوجه إلى أقرب مستشفى من منزله؛ للوقوف على تطورات حالته الصحية، خاصة وأنه مصاب بفيروس «كورونا».

وسارع الأطباء بوضع الفنان أحمد خليل على أجهزة التنفس بسبب تدهور حالته، إلا أن روحه فاضت إلى بارئها، صباح أمس الثلاثاء، لتشيع جنازته من مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد، حيث غاب نجوم الوسط الفني عن وداع الفنان الراحل باستثناء الفنان شريف سلامة والمخرج أحمد صقر.

آخر أعمال أحمد خليل في الدراما

وكانت آخر أعمال الفنان الراحل أحمد خليل مشاركته في قصة «حكايتي مع الزمان» ضمن أحداث مسلسل «إلا أنا» المعروض حاليًا عبر إحدى القنوات الفضائية، وشاركته البطولة كل من ميرفت أمين، عصام السقا، أشرف زكي، حازم إيهاب، أحمد جمال سعيد، رحاب عرفة، نوال سمير، هايدي رفعت وكوكبة من النجوم، من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن.