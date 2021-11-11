طليقة مصطفى فهمي تعلن اختفاء متعلقاتها من المنزل: ما رأيكم في ابن الباشوات؟

قالت الإعلامية فاتن موسى، طليقة الفنان مصطفى فهمي، إنها قررت العودة لمسكن الزوجية، وفوجئت بعدم وجود متعلقاتها الشخصية.

وكتبت «فاتن» عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»: «إلى الأخوة والأصدقاء والجمهور والرأي العام والوسط الإعلامي، بعد مضي نحو 11 يومًا من عودتي إلى القاهرة وإعلان أنني متواجدة هنا، وقد بلغ ذلك مصطفى فهمي عبر بعض الأصدقاء لم يحرك ساكنا ولم يكلف نفسه بدعوتي لاستبيان الموضوع بالحسنى، مراعاة للعشرة كما ادعى في بيانه».

وأضافت: «وكما أمرنا ديننا الإسلامي بتسريح بمعروف وليس عن طريق السوشيال، وكنت طوال المدة الفائتة تحت تأثير صدمة شديدة، ما اقترفه بحقي من إعلانه تطليقي عبر السوشيال ميديا وأنا لم أر أو أستلم أو أعلم أو أتفاهم».

وتابعت: «وفي هذا نصحني بعض الأصدقاء بالرجوع إلى منزل الزوجية خصوصًا وأنه ليس لدي أي منزل آخر ألجأ إليه في مصر، فهذا هو منزل الزوجية وعنواني الوحيد طوال السنوات الفائتة، وأيضًا لاستبيان موقف مصطفى من الموضوع على الطبيعة بعد تهربه من المواجهة، والبديهي أن يتحمل شخص مرموق مثله مسؤولية أفعاله.

واختتمت: «وصلت إلى الشقة وكانت الطامة الكبرى بأنني دخلت ولم أجد أي شيء من متعلقاتي الشخصية جميعها كافة على الإطلاق حتى ولو حذاء!.. إذا ما رأيكم في مصطفى فهمي الزوج والإنسان والنجم الفنان بن الباشوات؟».

طلاق مصطفى فهمي لزوجته

كانت محامية الفنان مصطفى فهمي، أعلنت في وقت سابق، خبر انفصاله عن زوجته السيدة فاتن موسى، وكشفت فاتن أنّها طُلقت دون علمها، وعلمت بالأمر من خلال المحامية.

وأصدر مكتب المحاماة الموكل بمصطفى فهمي بيان نصه كالتالي: «الفنان مصطفى فهمي طلّق السيدة فاتن بتاريخ 26/10/2021 بعد زواج دام نحو 4 سنوات، حيث تم الزواج في 6/8/2017، وجرى إعلان السيدة فاتن بإشهاد الطلاق رسميا، إضافة إلى الإعلان الذي تم عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، وأكدته وكيلة الفنان».

وعن الحقوق القانونية الخاصة بالسيدة فاتن، أوضح البيان: «الفنان مصطفى فهمي علي، لم يمانع مطلقا في تسليم مطلقته حقوقها القانونية والشرعية، سواء مؤخر الصداق وهو مبلغ كبير جدا، والسيارة المهداة منه لها، وأغراضها كافة فور وصولها إلى القاهرة، أو تحديد وكيلا لها لاستلام مستحقاتها».