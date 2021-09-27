وزير التموين: بدء صرف استعاضات شهر أكتوبر لمنافذ صرف السلع التموينية

أكد أحمد كمال معاون وزير التموين والمتحدث الرسمي لوزارة التموين، أن هناك توجيهات من الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، لشركتي الجملة ببدء صرف استعاضات السلع التموينية لمنافذ الصرف للمواطنين على بطاقة الدعم.

صرف السلع التموينية لسبتمبر بنسبة 100%

وشدد المصيلحى على رؤساء الشركتين بتوفير سلع جيدة للمواطنين، مشيرا إلى تلقى المصيلحى، تقريرا حول نسب صرف السلع التموينية لشهر سبتمبر والتي وصلت إلى 100%؜.

وأوضح أن الشركتين تضخ يوميا ما يقارب الأربعة ألاف طن سكر، وثلاثة آلاف طن زيت، وما يقارب الألف طن أرز، وألف طن مكرونة، وغيرها من السلع الأخرى مثل الدقيق والسمن الصناعي، ومساحيق الغسيل، وسلع أخرى كثيرة، يصل إجمالها إلى 28 سلعه، في أكثر من 38 ألف منفذ، لصرف السلع التموينية، لـ64 مليون مواطن شهريا.

التشديد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية

وقال، أن الدكتور على المصيلحى طالب أصحاب منافذ صرف السلع التموينية بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد بين المواطنين، عند صرف السلع التموينية وتعقيم أماكن والالتزام بارتداء الكمامات عند صرف السلع التموينية، لمنع انتشار فيرس كورونا، وطالب كما بالالتزام بتلك الإجراءات حفاظا على سلامتهم، مشيرا إلى أن الوزارة تتابع عمليات الصرف وكذلك التزام منافذها بالإجراءات الاحترازية.