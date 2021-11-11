«الليلي» اشتهر ببيع ساندوتشات «لا مؤاخذة» ببورسعيد: زبونة هي اللي اختارت الاسم

أصبح محله مقصدا للباحثين عن الأكلات المختلفة في محافظة بورسعيد، اشتهر بصناعة «ساندوتشات»، الجمبري والسيبيا وتميز بساندوتش أطلق عليه اسم «لا مؤاخذة» وهو عبارة عن «بيض السيبيا»، ليصبح أشهر صانع سندوتشات في بورسعيد بخلطة التوابل ذات المذاق المتميز والسعر الذي يناسب الغني والفقير حيث لا يتعدى سعر الساندويتش 15 جنيها.

«على الليلي»، قال إنه يعمل في بيع الساندوتشات منذ 35 سنة: «بدأت رحلتى قبلها مع الطهي عندما كنت أعمل طباخا على سفن الحاويات وأغلبها أسماك وكنت أسعى للحصول على أحسن طعم لأن البورسعيدية يعشقون أكل السمك».

ويضيف: «رجعت إلى بورسعيد وبدأت في بيع الأسماك الطازجة على عربة تروسيكل وأضفت لها ميزة وهى طهو السمك لمن يريد مستخدما موقدا صغيرا وبدأت الناس تقبل على شراء الأسماك المطهية حتى تطور الأمر واشتريت محلا صغيرا وبدأت أقدم ساندويتش السيبيا والجمبرى للزبون بجنيه ونصف وأقبل عليه الكثيرون خاصة العمال، وكنت أحرص على متابعة تنظيف وطهي الأسماك بنفسي وأتذوقها لأتأكد من طعمها الشهي والسر في الخلطة المميزة أني أشتري أغلى أنواع البهارات وأخلطها معا»، وأكد أن بعض الزبائن يسألون عن سر خلطة الساندوتش.

حكاية ساندوتش «لا مؤاخذة»

ويستكمل: «لفت انتباهي بيض السيبيا وبدأت أطهوه مع إضافة بهارات غالية الثمن، وقدمته للزبائن وأقبلو عليه حتى فوجئت بسيدة تطلب ساندوتش وتشير عليه أريد (لا مؤاخذة) وضحكت ومن يومها تداولنا اسم ساندوتش بهذا الأسم».

ولفت إلى حرصه على بيع الساندوتشات بسعر رخيص من 15 جنيها والوجبة تبدأ من 35 جنيها ليأكل الغني كما يقدم أطباق وطواجن البكالويز والسيبيا والجمبرى بمختلف الأطعمة.

وأشار إلى أنه يستقبل أهالي بورسعيد والزائرين من مختلف المحافظات بالترحاب ويعتبرهم أصحاب مكان كما أن بعضهم سمعو عن السندوتشات عن طريق المعارف وصفحات التواصل الاجتماعي ببورسعيد ويحرصون على تناول ساندوتشات «لا مؤاخذة»، كما أن كثير من الفنانين والمشاهير يحرصون على زيارتنا وتناول مختلف أنواع الأسماك.