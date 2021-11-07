إزالة 8 مزارع سمكية مخالفة بمساحة 40 فدانا جنوب بورسعيد

نفذ حي الجنوب برئاسة أحمد زغلف، رئيس الحي، اليوم، حملة مكبرة تم خلالها تنفيذ إزالة 8 مزارع سمكية في منطقة النورس «زراعة 4» بمساحة 40 فدانا جنوب بورسعيد.

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، باستمرار تنفيذ حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء بمواجهة التعديات على أملاك الدولة وإزالتها في أقرب وقت.

محافظ بورسعيد: عدم السماح بعودة التعديات على أملاك الدولة

كان محافظ بورسعيد قد شدد على استمرار أعمال الحملات لحين الانتهاء من كل التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مشيرا إلى أنه لن يسمح بعودة هذه المخالفات مرة أخرى في ظل القوانين والإجراءات التي اتخذتها الدولة لمنع انتشار هذه الظاهرة.

الغضبان يبحث مع المستثمرين الإماراتيين سبل التعاون في الصناعة والاستثمار ببورسعيد

من جانب آخر، واصل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، اجتماعاته مع عدد من رجال الأعمال والمستثمرين الإماراتيين، وذلك خلال زيارته لدولة الإمارات والتي استغرقت عدة أيام على هامش انعقاد معرض «إكسبو دبي 2020».

وبحث محافظ بورسعيد مع عدد من المستثمرين أوجه التعاون والاستثمار في بورسعيد، واستعرض المحافظ مجمل الإنجازات التي شهدتها بورسعيد مؤخرا والتي أهلتها لتكون وجهة الاستثمار عالميا، مشيرا إلى أن القيادة السياسية في مصر جعلت من بورسعيد نقطة الانطلاق لمشروعات التنمية المستدامة التي تحقق النهضة المنشودة بالدولة المصرية.

وتطرق المحافظ، خلال اللقاء، إلى التنمية الصناعية التي تشهدها أرض بورسعيد، مشيرا إلى التوسع في الكيانات الصناعية العملاقة بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد والتي تشمل كبرى المشروعات الصناعية الرائدة في التصدير للدول الأوروبية، وكذا تناول الحديث عن خطة الدولة لتنمية منطقة شرق بورسعيد، المؤهلة بكل الموارد والإمكانيات اللازمة لنجاح كبرى مختلف المشروعات الاقتصادية، وحرص محافظ بورسعيد على عرض العديد من النماذج الناجحة من محافظة بورسعيد في مختلف الصناعات على المستثمرين، مشيرا إلى أن بورسعيد توفر كل الدعم والتسهيلات للمستثمر الجاد.

ووجَّه المحافظ الدعوة لرجال الأعمال من الدول العربية والأجنبية بزيارة بورسعيد، ومشاهدة التنمية الصناعية في جنوب وغرب وشرق بورسعيد، مؤكدا أن بورسعيد أصبحت جاذبة للمستثمرين من كل أنحاء العالم بعد ما حققت نهضة ملموسة في كل المجالات.