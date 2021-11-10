وفاة الفنانة التشكيلية جاذبية سري عن عمر ناهز 96 عاما

توفيت منذ قليل، الفنانة الكبيرة جاذبية سري، التي كتبت اسمها بحروف من نور في تاريخ الفن التشكيلي المصري، بعد رحلة عطاء كبيرة مع الفنون، عن عمر ناهز 96 عاما، تاركة تاريخا طويلا من الإبداع.

وأعلنت أسرة الفنانة الراحلة، موعد صلاة الجنازة عقب صلاة الظهر غدا، في مسجد مصطفى محمود بالمهندسين.

وزيرة الثقافة تنعى التشكيلية الرائدة جاذبية سري

ونعت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، التشكيلية الرائدة جاذبية سري، التى غيبها الموت اليوم، عن عمر ناهز 96 عاما، قائلة إن الراحلة إحدى العلامات البارزة فى مجال التشكيل المصري والعربي.

عبد الدايم: مجال التشكيل فقد مبدعة من طراز خاص

وأضافت الوزيرة في بيان قبل قليل، أن الفنانة الراحلة، كانت مبدعة من طراز خاص، وسجلت بأعمالها تفاصيل الحياة في المجتمع باسلوب متفرد، وقدمت العزاء لأسرتها وأصدقاءها ومحبيها، داعية الله أن يتغمد الفقيدة برحمته.

يذكر أن جاذبية سري من مواليد أكتوبر 1925، أقامت أكثر من 70 معرضا تشكيليا في مصر والعالم، كما عملت بالتدريس بالعديد من الجامعات المصرية والجامعة الأمريكية بالقاهرة، واقتنيت أعمالها في كثير من المتاحف العالمية والمصرية والعربية.

جوائز محلية وعالمية تحصدها الراحلة

وحصدت الفنانة الراحلة، العديد من الجوائز، المحلية والعالمية منها جائزة روما عام 1952، الجائزة الكبرى الرابعة للفن العالمي المعاصر موناكو عام 1968 جائزة الدولة التشجيعية، وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى، جائزة الدولة التقديرية عام 1993 وغيرها.