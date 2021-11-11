«المالية»: نقدم تسهيلات لحصول أصحاب التكاتك على الميني فان

قال الدكتور طارق عوض، المتحدث بِاسم المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات بوزارة المالية، اليوم، إنه تم إطلاق مبادرة لإحلال السيارات المتقادمة في يناير 2021، وتوسعت المشاركة للمواطنين عبر إضافة الملاكي والتاكسي والميكروباص بجانب التوك توك.

تقنين التوك توك

وأضاف «عوض»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مساء DMC» المذاع على فضائية «DMC»، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، أن المبادرة الرئاسية تمنح تسهيلات عديدة لأصحاب التكاتك، ويتم توفير السيارات الميني فان لهم بأسعار أقل من السوق بدلا من التوكتوك، لافتا أنه تم تشكيل لجنة لإدخال التوك توك في الإحلال، وصدرت تعليمات من رئاسة الوزراء بتقنين التوك توك كمركبة نقل ركاب من خلال توفير بيانات عنه في الوحدة المرورية.

السن القانونية لرخصة التوك توك

وأكد المتحدث باسم المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات بوزارة المالية، أنه لم يتم إنزال السن القانوني لرخصة التوك توك إلى 16 سنة، ولكن يتم إعطاء سيارات ربع نقل الميني فان؛ لأصحاب التكاتك لاستخدامها في نقل الركاب، وهي وسيلة آمنة تعمل بالغاز الطبيعي.