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محمود مسلم

مصدر أمني ينفي الاعتداء على نزلاء سجن المنيا

كتب:

الوطن
12:42 ص | الخميس 11 نوفمبر 2021
وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

نفى مصدر أمني صحة ما تداول على إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بشأن تعليق زُعم خلاله وجود انتهاكات بحق نزلاء سجن المنيا، والإدعاء باعتداء قوات الأمن على النزلاء المنقولين من سجن طرة، بدعوى إعلانهم الإضراب عن الطعام احتجاجاً على سوء المعاملة.

كما نفى المصدر إصابة أحد النزلاء نتيجة الإعتداء عليه، ونقله إلى المستشفى، مؤكدا أن ما تداول في هذا الشأن عارٍ تماما من الصحة جملة وتفصيلا، ويأتي في إطار محاولات نشر الشائعات والأكاذيب في أوساط الرأى العام.

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