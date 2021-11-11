أحمد سامي عن لقطة يده الشهيرة أمام الزمالك: كنت سأعترف للحكم 

أكد أحمد سامي، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، أن لقطة يده الشهيرة داخل منطقة الجزاء في مباراة الزمالك، عندما كان لاعبًا في مصر للمقاصة، تلقائية، ولم يكن في كامل وعيه؛ إذ لم يحتسب الجكم جهاد جريشة حينها ركلة جزاء، ما أثار جدلًا كبيرًا.

وقال «سامي» خلال تصريحات تلفزيونية عبر قناة «صدى البلد»: «اللقطة كانت تلقائية، ربما يكون تركيز زائد مني داخل الملعب، شيء لا إرادي على الإطلاق، كنت أريد إبعاد الكرة برأسي من داخل منطقة الجزاء، لكني وجدت يدي هي التي تبعدها».

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