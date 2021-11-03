حمو بيكا و22 مؤديا للمهرجانات يتقدمون بأوراقهم لنقابة الموسيقيين

تقدم، منذ قليل، مؤد المهرجانات حمو بيكا بأوراقه للجنة القيد بنقابة المهن الموسيقية، برئاسة الفنان هاني شاكر، من أجل قبوله في الدورة الجديدة، المُقرر انطلاقها خلال الفترة المُقبلة، حيث لم يتحدد موعدها بعد.

22 من مطربي المهرجانات يتقدمون بأوراقهم لنقابة الموسيقيين

حمو بيكا لم يكن لوحده الذي تقدم للجنة وسلم أوراقه، حيث تقدم معه 22 من مؤدي المهرجانات خلال الساعات الماضية.

جدير بالذكر أن حمو بيكا كان تقدم من قبل بأوراق اعتماده، لكنه رُفض من قبل لجنة القيد لعدم حفظه المقامات الموسيقية، وعدم قدرته على الغناء بالطريقة الصحيحة.

ووعد «بيكا» هاني شاكر نقيب الموسيقيين، خلال الأيام الماضية، بدراسة الموسيقى وتحسين صوته من أجل تقديم أوراقه وقبوله كمنتسب للنقابة.

حمو بيكا يحيي حفلين ضمن موسم الرياض

ويستعد «بيكا» لإحياء حفلين ضمن فعاليات موسم الرياض في المملكة العربية السعودية، وذلك يومي 4 و5 نوفمبر الجاري، في المحروسة بـ«بوليفارد رياض سيتي»، حسب ما أعلنته الصفحة الرسمية لموسم الرياض.

حمو بيكا يهاجم حسن شاكوش بسبب رضا البحراوي

وفي وقت سابق، شن حمو بيكا هجومًا حادًا على حسن شاكوش بعد أزمته الكبيرة مع رضا البحراوي، قائلًا في تصريحات تليفزيونية آنذاك: «مينفعش يبقي ليك ميعاد وتتأخرعليه فتيجي تطلع في ميعاد غيرك، وحتى لو هتعمل كده لازم تستأذن الأول.. مينفعش يا حسن شاكوش أنزل 40 فرداً من فرقة البحراوي وأقول لهم: انزلوا تحت».