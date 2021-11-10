إزالة 10 حالات تعد على حرم نهر النيل بالأقصر

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر، برئاسة إبراهيم نصير رئيس المركز، حملة إزالة مكبرة لإزالة التعديات على حرم نهر النيل بناحية النجوع، وذلك في إطار تعليمات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن بمواصلة أعمال الموجة 18 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعدم التهاون في حق أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات، على أراضي الدولة بجميع جهات الولاية.

إزالة 10 حالات تعد

وأسفرت جهود الحملات عن إزالة 10 حالات تعد بمساحة 1155م2، عبارة عن أسوار وأحواش متعدية على حرم نهر النيل دون سند من القانون، وذلك بناحية النجوع منطقة الفارسية وعزبة صالح التابعة لمركز إسنا جنوب غرب محافظة الأقصر.

إزالة 8 حالات تعدي بإسنا وأرمنت

و نفذت رئاسة مركز ومدينة البياضية بقيادة وكيل الوزارة محمد صحصاح، خلال اليومين الماضيين، حملة إزالات مكبرة بقريتي البغدادي والحبيل، ما أسفر عن إزالة 7 حالات تعد بإجمالي مساحة 239 متر مربع، فيما نفذت رئاسة مركز ومدينة أرمنت بقيادة العميد عبد الله عاشور، بإزالة حالة تعدي على أرض زراعية بناحية حوض الملاحة اصلاح الوابورات بمساحة 125 متر مربع، وتمت الإزالة في المهد، وذلك في إطار استمرار أعمال موجة الإزالة الـ 18 المرحلة الثالثة بمركز إسنا جنوب محافظة الأقصرومواجهة التعديات على أملاك الدولة.