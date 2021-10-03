حي المنتزه أول يغلق «ملاهي الموت» بعد مقتل طفلة (صور)

بعدما لقيت الطفلة دنيا سعيد، 12 سنة، مقتلها، منذ عدة أيام في «ملاهي الفرحة» في منطقة السيوف شرق الإسكندرية؛ نتيجة الإهمال وعدم اتباع معايير السلامة والأمان بها، ناهيك عن كونها غير مرخصة؛ تسبب في فتح ملفات الملاهي العشوائية التي تم إطلاقها على أراضي الدولة دون تراخيص أو معايير السلامة والأمان؛ ما يشكل خطرًا داهمًا على حياة الأطفال، في ظل عدم مقدرة الأسر في معرفة إذ كانت تلك الملاهي مرخصة من عدمها.

ذلك الأمر جعل حي المنتزه أول برئاسة المهندسة جيهان مسعود، من توجيه حملات على الملاهي غير المرخصة، حيث إن ملاهي الموت التي شهدت الحادثة الأخيرة تقع في نطاق ذلك الحي، بعدما فقدت الطفلة توازنها خلال تواجدها في لعبة الإعصار وسقطت من ارتفاع 10 أمتار فيما اصطدمت بحواجز اللعبة أثناء سقوطها قبل أن تسقط على المسطح الأرضي الحديدي ليكون مصرعها في الحال.

حي المنتزه يتحفظ على ملاهي غير مرخصة في شارع مصطفى كامل

وشنّ حي المنتزه أول، حملة إزالة فورية لملاهي غير مرخصة في شارع مصطفى كامل أيضًا بالقرب من شارع 45، حيث قاد الحملة اللواء محمد سحلول مدير الإزالة الفورية بالمحافظة، بالتعاون مع إدارات الأزمات والكوارث، وإشغال الطريق بالحي، حيث تم التحفظ على ملاهي بشارع مصطفى كامل وتسليم المظبوطات لديوان المحافظة، وذلك بمعدات الحي، وتم اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية.

غلق المحلات والمولات التجارية بالمواعيد الجديدة في الإسكندرية

وفي سياق متصل، كلفت المهندسة جيهان مسعود، رئيس حي المنتزه أول، الجهات التنفيذية بالتأكيد على التزام المحلات والمولات التجارية بمواعيد الغلق الجديدة، وذلك بكل من شارع ملك حفني بحري، وخالد بن الوليد، وإسكندر إبراهيم، وجمال عبد الناصر، والأكاديمية، وشارع خليل حمادة، مؤكدة ضرورة تنفيذ القانون.