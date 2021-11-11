أسعار مبادرة إحلال السيارات الملاكي بالمرحلة الأولى: تبدأ من 147 ألف جنيه

شهدت أسواق السيارات حالة من تذبذب الأسعار في معظم الأنواع خاصة السيارات التي لم تتجاوز أسعارها 200 ألف جنيه منها الصيني، وبعد مرور 7 أشهر على إطلاق مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لإحلال وتجديد السيارات المتقادمة التي مضي على تصنيعها 20 سنة فاكثر، ما زال العديد ممن يمتلكون تلك السيارات القديمة يبحثون عن أسعار مبادرة إحلال السيارات الملاكي وأنواع السيارات المستهدفة.

مبادرة إحلال السيارات الملاكي

وأعلن الموقع الرسمي لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لإحلال السيارات «go green» أحدث قائمة أسعار السيارات بمبادرة إحلال السيارات الملاكي بالمرحلة الأولى من محافظات القاهرة الكبري وبورسعيد وبعض محافظات الوجه البحري، وجاءت قائمة الأسعار الرسمية داخل المبادرة على 8 سيارات جديدة سابقة التجهيز للعمل بالوقود المزدوج «غاز طبيعي- بنزين»، وتنتمي السيارات الثمانية لعلامات تجارية روسية ويابانية وصينية وجميعها تجمع في مصر بالإضافة إلى صناعة بعض الكماليات الخاصة بالسيارة.

أسعار السيارات في مبادرة الإحلال

وأعلنت أسعار السيارات في مبادرة إحلال السيارات الملاكي في حالة التسليم النقدي للسيارات الملاكي المشاركة بمبادرة الإحلال من 147.600 جنيه وحتى 275 ألف جنيه؛ ويحق للمشاركين بمبادرة الإحلال امتلاك إحدى السيارات الجديدة نقدًا أو بنظام التمويل البنكي لفترات سداد تصل إلى 10 سنوات بفائدة بنكية تقدر بـ3%.

وفي مبادرة إحلال السيارات الملاكي تختلف السيارات التي تقدم من خلال المبادرة، في الأنماط والاستخدامات، حيث تتنوع بين سيارات سيدان وSUV رياضية متعددة الاستخدامات.

ويذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أطلق مبادرة إحلال السيارات الملاكي بفائدة تقسيط 3% على سعر السيارات ويكون تسديد السيارة تقسيط بداية من 7 إلى 10 سنوات.