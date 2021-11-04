تعرف على أسعار السيارات لادا الجديدة: تبدأ من 174 ألف جنيه

شهدت أسعار السيارات ارتفاعًا في الأسعار بجميع أنواع العلامات التجارية لصناعة السيارات، وذلك وفقًا لتصريحات تجار وأعضاء رابطة تجارة السيارات بالقاهرة الكبرى، كما شهد سوق السيارات المستعملة ارتفاعًا في الأسعار بسبب نقص المعروض من السيارات الجديدة وتراوحت الزيادات بجميع فئاتها بداية من 5 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه وذلك في السيارات التي يبدأ سعرها من 200 ألف إلى 400 ألف جنيه.

ارتفاع أسعار السيارات

قال عبدالله علي صاحب معرض سيارات وعضو رابطة تجار السيارات، إن أسعار السيارات الجديدة شهدت ارتفاعًا في الأسعار بسبب عمليات إنتاج السيارات والتي أعلنت عنها مصانع تصنيع السيارات في الدول الكبرى.

وتابع علي، فى تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن جميع مصانع السيارات أعلنت عن تخفيض خط إنتاجها من السيارات لعام 2022، بسبب نقص في الرقائق، مما أدى إلى ارتفاع السيارات.

وأضاف عضو راطبة تجار السيارات، أن السبب الثاني هو عمليات الانفتاح التجاري بين دول العالم بعد نشر تطعيم لقاح فيروس كورونا، مما أدى إلى زيادة في طلبيات السيارات وارتفاع في أسعار الشحن.

وأكد علي، أن شركة الأمل لتصنيع وتجميع السيارات الوكيل المحلى للعلامات التجارية بي واي دي، ولادا في مصر، عن زيادة أسعار طرازات لادا جرانتا بقيمة تتراوح بين 5 إلى 6 آلاف جنيه لمختلف الفئات المطروحة داخل السوق المحلية خلال شهر نوفمبر الحالي.

ووفقا للقائمة السعرية الصادرة عن لادا، وتم توزيعها على تجار السيارات صعدت أسعار سيارات لادا جرانتا

أسعار سيارات لادا

الفئة الأولى M/T إلى 174 ألف جنيه، بدلًا من 168 ألف جنيه.

جرانتا الفئة الثانية A/T إلى 194 ألف جنيه، مقابل 189 ألف جنيه.

جرانتا الفئة الثالثة A/T LB إلى 204 آلاف جنيه، مقابل 198 ألف جنيه.

مواصفات لادا

ينتمي طراز جرانتا لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 98 حصان، وعزم أقصى للدوران 145 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة رباعي السرعات.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن لادا، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، في غضون 11.4 ثانية ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.8 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.