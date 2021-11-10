القوى العاملة: تعيين 18 شابا و112 ألف جنيه لـ45 عاملا بالوادي الجديد

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، عن تعيين 18 شابًا بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة «كعب العمل»، بمكاتب التشغيل التابعة لمديرية القوى العاملة بمحافظة الوادي الجديد، فضلا عن تسجيل 158 من راغبي العمل، وتوفير 127 فرص عمل.

استخراج 30 شهادة قياس مستوى المهارة

وأضاف الوزير بحسب بيان عنه، أنّ المديرية استخرجت 30 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة المهنة، أما في مجال علاقات العمل، تلقت 5 شكاوى عمالية، وجرى تسوية شكوى منها وديًا، و4 ما زالت تحت البحث والدراسة.

وتابع سعفان، أنّه في مجال رعاية العمالة غير المنتظمة اجتماعيًا وصحيًا، انتهت المديرية من صرف منح لتلك الفئة بلغت 112 ألف جنيه لـ45 عاملا من المسجلين، فضلًا عن تسليم شهادة أمان لـ300 عامل من المسجلين بقاعدة بيانات المديرية.

التفتيش على 212 منشأة دوري وحملات

وأوضح أحمد حسين طليب مدير المديرية، في تقريره المقدم للوزير عما تم إنجازه خلال أكتوبر الماضي، أنّ المديرية انتهت في مجال تفتيش العمل، من التفتيش على 212 منشأة دوري وحملات، وأسفر عن تحرير محضر لمنشآت مخالفة، وعقد ندوة توعية للعاملين حضرها 11 عاملا.

وفي مجال السلامة والصحة المهنية، انتهت المديرية من التفتيش على 75 منشأة، وإعادة التفتيش على 80 منشأة، ما أسفر عن تحرير 20 محضرًا، وشن حملتين تفتيشيتين، وعمل 14 قياسات ميدانية، وبحث شكوى.

أما في مجال التدريب المهني، بدأت المديرية التدريب المهني لـ15 متدربة على مهنة التفصيل والحياكة، والإعداد لدورة تدريبية على مهنة صيانة الهاتف المحمول ومهنة نجارة الأرابيسك، وكذلك بدء دورة تدريبية على مهنة إصلاح وصيانة وحدات الطاقة الشمسية لـ15 متدربا، ومهنة المشغولات اليدوية بجمعية اللواء صبيح بمركز الفرافرة لـ 15 متدربة، وجرى البدء في تدريب 15 من الفتيات على مهنة التفصيل والخياطة بجمعية الرعاية المتكاملة لمرضى السرطان بمركز الداخلة، فضلا عن الإعداد لتنفيذ دورة تدريبية على مهنة التوصيلات الكهربائية لـ15 متدربا من الذكور بمركز بلاط، وعلى مهنة المشغولات اليدوية لـ15 متدربة من الفتيات بمركز باريس.

وفي مجال التفتيش على المنشآت للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، جرى متابعة 170 من المنشآت ذات الكثافة العمالية من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالي.