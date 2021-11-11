رئيس المحلة يتابع الحملات المكبرة لرفع تلال القمامة بقرى المدينة

دشنت رئاسة مجلس مركز ومدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، حملات نظافة المكبرة بالتنسيق مع روءساء الوحدات المحلية القروية تحت إشراف اللواء حسين لبيب رئيس المدينة، لرفع أكوام القمامة بالطرق الرئيسية والفرعية بالقرى والطريق الدائري السريع ومداخل الوحدة المحلية بمحلة أبو علي ومدخل طريق الراهبين و مساكن مبارك كول و المدارس وطريق المحلة المنصورة القديم وداخل القرية بجوار المصالح الحكومية والمدارس والسوق حفاظا علي صالح المواطنين .

حملات نظافة مكبرة لرفع القمامة

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور طارق راشد رحمي، محافظ الغربية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرى ومراكز المحافظة .

وباشر رئيس المدينة العمالية حملات النظافة بطريق 71 وطريق 12 تم خلالها رفع العديد من تجمعات القمامة والمرور على الوحدة المحلية بنمرة البصل فضلا عن تدشين حملة نظافة داخل القرية وعلى طريق نمرة البنوان.

كما وجه رئيس المدينة بأهمية شن حملة نظافة مجمعة بالوحدة المحلية لصفط تراب شملت مجمع المدارس وطريق البحر وأمام السنترال، ونفذت الوحدة حملة نظافة بقرية شبرا ملكان وقرية عياش و رفع صخور تبطين بمدخل قرية صفط تراب.

كما باشر الوحدة المحلية بالعامرية حملة نظافة على الطريق الدائري وطريق المحلة_ لرفع تجمعات القمامة من شوارع مساكن تحيا مصر بالدواخلية و الشوارع الرئيسية بقرية السجاعية، ودشنت حملة نظافة بالطريق الدائري قطاع الوحدة المحلية لميت الليث هاشم.

التعاقد مع متعهدين لنقل القمامة بقرى مركز المحلة

ودشنت الوحدة المحلية بقرية الجابرية حملة نظافة بمداخل القرية وحول مجمع المدارس وطريق العامرية الجابرية ومتابعة أعمال متعهد القمامة والمرور على المصالح الحكومية ضمان لتحسين خدمات المواطنين .