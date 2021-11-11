مجلس مدينة العريش يلاحق الباعة وأصحاب المحال المتعدين على الأرصفة

شن مجلس مدينة العريش حملة لرفع الإشغالات بمنطقة الرفاعى بوسط المدينة وشارع سوق الخميس ومنطقة السلايمة والشوربجى وطريق حكاية وسد الوادي بشمال سيناء

منع الباعة الجائلين من استخدام الأرصفة

وأكد المركز الإعلامى لمجلس مدينة العريش فى بيان له، اليوم، أنه بناء على تعليمات العميد ماجد محمد أحمد رئيس مجلس المدينة، تم رفع جميع الإشغالات بمنطقة الرفاعي والسوق الداخلي، وتم تحذير أصحاب المحال بسوق الخضروات من استخدام الرصيف الداخلي المخصص للمارة، على اعتبار أن ما قام به المجلس هو تجميل كامل للمكان ومنطقة الرفاعي تحديدا والمتفرع منها شارع سوق الخميس الذي تم رصفه بجوار الإسعاف، وطريق حي الشوربجى والسلايمة، وطريق وسط المدينة، والطريق المؤدي إلى سد الوادي، وشارع 26 يوليو بوسط المدينة.

وأضاف البيان أن هناك لجان دورية تقوم بملاحقة الباعة الجائلين الذين يستخدمون الأرصفة، ويستخدمون أرضية ميدان الرفاعي الذي تم تشييده مؤخرا، هو و4 ميادين أخرى بوسط العريش بتكلفة 33 مليون جنيه.

نقل الباعة الجائلين إلى منطقة سوق الخميس

وفى تصريح سابق له، قال العميد ماجد محمد أحمد رئيس مجلس مدينة العريش، إنه تم تخصيص محال تجارية بمنطقة سوق الخميس لنقل الباعة الجائلين من الشارع وسوف يكون هناك حفاظ على ميدان الرفاعى ومواجهة المخالفين بالقانون.

الجدير بالذكر أن هناك دوريات مدعومة بقوات الشرطة تلاحق بشكل يومي الباعة الجائلين المتعدين على الأرصفة، والذين يخلفون وراءهم أكياس القمامة مما يشوه الشوارع الرئيسية.