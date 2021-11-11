تعرف على أرخص سيارة ياباني في مصر موديل 2022

قال عبدالعاطي محمود، تاجر سيارات وعضو رابطة تجار السيارات، إن السيارة «سوزوكي إسبريسو» تعتبر أرخص وأصغر سيارة يابانية في السوق المصري مع السيارة «ماروتي التوا» وذلك بعدما جرى الدفع بالسيارة «سوزوكي إسبريسو» بأسعار تبدأ من 149 ألف جنيه كسيارة مكيفة وتشبه السيارة «الميني كوبر» في تصميمها من الموديلات القديمة.

وأكد «عبد العاطي» في تصريحات لـ«الوطن» أن السيارة سوزوكي اسبريسو انتشرت في السوق المصري بسبب الإمكانيات والأسعار، بالإضافة إلى عوامل الترفيه الموجودة بالتصميمات الخاصة بها من موديل 2022.

أسعار السيارة سوزوكي إسبريسو

وأكد عبدالعاطي، أن سعر السيارة سوزوكي إسبريسو موديل 2022 بلغ 149.9 ألف جنيه في السوق المحلية خلال نوفمبر الجاري، وذلك وفقًا للقائمة السعرية الصادرة عن شركة «مودرن موتورز» الوكيل المحلي للعلامة التجارية سوزوكي فى مصر.

مواصفات السيارة سوزوكي إسبريسو

تنتمي السيارة إسبريسو لفئة السيارات الرياضية صغيرة الحجم، مزودة بمحرك ثلاثي الأسطوانات، سعة 1000 سي سي، يخرج قوة قدرها 67 حصان، وعزم أقصى للدوران 90 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة خماسي السرعات.

وتعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامى، وتتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، في غضون 14.3 ثانية، على أن تصل سرعتها القصوى إلى 150 كم.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 5.4 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم/ ساعة.

الأبعاد الخارجية

الطول: 3565 مم

العرض: 1520 مم

الارتفاع: 1564 مم

سعة النشطة الخلفية: 239 لترًا

مواصفات سوزوكي إسبريسو 2022

دعمت سيارات «سوزوكي إسبريسو» ببعض المواصفات ووسائل الأمن والسلامة ومن أبرزها 2 وسادة هوائية أمامية للسائق والراكب الأمامي، وفرامل مانعة للانغلاق ABS.

وزودت بمجموعة من التجهيزات والكماليات، ومنها مانع إدارة المحرك، وحساسات ركن خلفية، ومصابيح أمامية بإضاءة الهالوجين، وقفل أمان للأبواب الخلفية، ومرايات جانبية يدوية الضبط، وجنوط 14 بوصة.

حيث تحتوى على بعض الكماليات الأخرى ومنها مكيف هواء يدوي، وزجاج كهرباء أمامي، وإمكانية طي المقاعد الخلفية، وباور سترينج، وسنتر لوك.