موعد وقناة عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل ورا كل باب «سكر مر»

ينتظر قطاع كبير من الجماهير عرض الحلقة الخامسة والأخيرة من حكاية سكر مُر إحدى حكايات مسلسل ورا كل باب، وذلك بعد نجاح الحلقات السابقة، وتصاعد الأحداث التي شهدتها.

ملخص الحلقة الرابعة من حكاية سكر مر

وشهدت الحلقة الرابعة من حكاية سكر مُر اكتشاف سارة «فريال يوسف» خيانة زوجها لها مع بسمة، إحدى العميلات التي يعمل معهم، وحدثت مواجهة بينهما حتى أجبرته على مغادرة المنزل وتركه لها ولأولادهم، ليذهب عند أخيه «إيهاب فهمي».

وبعد الشجار الكبير الذي حدث بين يحيى «مراد مكرم» وسارة، تدهورت حالة ابنهما الصحية «آدم وهدان» وتعرض لنوبة سكر، وسلطت الحلقة الضوء على معاناة الأم مع طفلها المريض بالسكر، وصعوبة التعامل معه ومنعه من الأكلات الضارة.

وانتهت الحلقة الرابعة من حكاية سكر مر بالكشف عن أن زوج أخت يحيى هوالمخطط لكل ما يحدث له، كما أنه على علاقة ببسمة التي تقوم بإغراء يحيى لتحدث مشاكل بينه وبين زوجته، بسبب رغبته في الحصول على المطعم الخاص بهم.

موعد وقناة عرض الحلقة الأخيرة من حكاية سكر مُر

تُعرض الحلقة الخامسة والأخيرة من مسلسل ورا كل باب حكاية سكر مر مساء اليوم الأربعاء الساعة التاسعة مساءً على شاشة قناة الحياة.

أبطال حكاية سكر مر من مسلسل ورا كل باب

حكاية سكر مر هي الحكاية العاشرة من مسلسل ورا كل باب، بطولة مراد مكرم، منة فضالي، فريال يوسف، إيهاب فهمي، رانيا الملاح، وزينب عبد الوهاب، نايرة عارف، وغيرهم من الفنانين، إنتاج شركة سينرجي، ومن تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج محمد عبد السلام.