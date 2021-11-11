مدير جناح الاستدامة بمعرض «إكسبو دبي 2020» تكشف سر تسميته بـ«تيرا»

قالت «منى آل علي» مدير أول جناح الاستدامة في معرض «إكسبو دبي 2020»، إنه جرى تسمية هذا الجناح «تيرا»، وهو يعني كوكب الأرض، مشيرةً إلى أنه يتعلق بحماية الكوكب والحفاظ عليه، ومنع تدهوره بسبب الممارسات البشرية الخاطئة.

نتطرق إلى الاستدامة بطريقة غير تقليدية

وأضافت «آل علي» خلال تصريحات عبر تطبيق «زووم»، ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين حسام حداد وجومانا ماهر: «نتطرق إلى الاستدامة بطريقة غير تقليدية وخلقنا تجربة استثنائية نعتمد فيها على الحس المسرحي والغامض والمختلف».

وتابعت مدير أول جناح الاستدامة في معرض «إكسبو دبي 2020»، أن الجناح يقدم للزائر الخيال بين مسارين، الغابات والمحيطات، وتطرح الأفكار الرئيسية بفرق مختلفة، فمثلًا من يدخل مسار المحيطات يتعرف على جمال الطبيعة ويتبين له أن الجميع جزء لا يتجزأ من الطبيعة، ويشعر الزائر كأنه في قاع المحيط، ويكون محاطا بالشعاب المرجانية الزاهية بألوناها ويسمع الحيتان أثناء تحاورها ويسمع ويرى دقات قلب كائنات حية بسيطة مثل المحار.

وأفادت أن كل معرض «لإكسبو دبي» يتمحور حول موضوع، فقد كان موضوع المعرض في عام 2015 عندما جرى تنظيمه في إيطاليا هو الغذاء، «عندما عملنا على تنظيم هذا الحدث العالمي كان لدينا فريقا خاصا قام بالكثير من الدراسات والبحوث لاختيار موضوعات من إكسبو يتم وضعها على أجندة دولة الإمارات والتحديات التي يواجهها العالم في الفترة الحالية».

تجربة استثنائية لزوار إكسبو دبي

وتابعت «منى آل علي» أنه جرى اختيار شعار «تواصل العقول.. صنع المستقبل»، وتحته 3 موضوعات فرعية هي التنقل والفرص والاستدامة، مشددةً على أن الإمارات عملت على ترجمة هذه الموضوعات إلى تجارب استثنائية للزوار ليتعرفوا من خلالها على هذه الموضوعات، لذلك جرى تخصيص جناح للاستدامة، إلى جانب جناح مخصص للتنقل وأخر مخصص للفرص.

وأكدت «منى آل علي»، أن الاستدامة تعني العيش في توازن مع كوكب الأرض، مؤكدة أن الجناح يقدم تجربة استثنائية ومختلفة للزوار: «في الجناح تطرقنا إلى الاستدامة بطريقة غير تقليدية وخلقنا تجارب حسية ومسرحية للتعبير عن هذا الأمر، فهناك رحلة عبر الزمن عندما كانت شبه الجزيرة العربية عبارة عن منطقة مطرية، فنرى كيف تغيرت هذه المنطقة على مر العصور بسبب عوامل طبيعية».