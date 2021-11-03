وزير السياحة القبرصي يشيد بالجناح المصري في «إكسبو دبي 2020»

زار سافاس باراديوس وزير السياحة القبرصي، الجناح المصري بإكسبو 2020 بدبي، حيث اطلع على أقسام ومحتويات الجناح، ورافقه خلال الجولة الدكتور خالد ميلاد مدير الجناح.

إشادة من وزير السياحة القبرصي بالجناح المصري في إكسبو دبي

وأبدى الوزير القبرصي، إعجابه بمحتويات الجناح وبصفة خاصة التابوت الأثري للكاهن بسماتيك بن أوزير، وكذلك السفر عبر آلة الزمن التي تمثل تجسيدا لشعار المشاركة المصرية في إكسبو 2020 دبي «عراقة تعزز المستقبل».

وأشار باراديوس إلى أن هناك تعاونا وثيقا بين قبرص ومصر في المجال السياحي، مؤكداً حرص بلاده على تعزيز أوجه التعاون المشترك مع مصر وتنمية العلاقات السياحية خاصة في ظل المقومات السياحية المتوافرة في البلدين.