إزالة أجزاء من 4 عقارات آيلة للسقوط غرب الإسكندرية: تهدد حياة المواطنين

أزال حي غرب الإسكندرية، أجزاء من 4 عقارات قديمة آيلة للسقوط بمنطقة كرموز، اليوم، وذلك لخطورتها الداهمة على حياة المواطنين، حيث شكا أهالي المنطقة والمارة من الأجزاء الخطرة التي من الممكن أن تنهار على المواطنين في الشارع وخاصة الأطفال الصغار.

4 عقارات قديمة تهدد حياة المواطنين

تلقت غرفة عمليات حي غرب الإسكندرية شكاوى وبلاغات من المواطنين تفيد بوجود خطورة داهمة بـ 4 عقارات قديمة بشوارع مرزوق والشنيطي والمندرة بمنطقة كرموز، غرباً وهي واحدة من المناطق التي تشهد تزاحم كثير يومياً من قبل المواطنين إضافة إلى تواجد الأطفال في الشوارع من أجل المدرسة والتزاحم اليومي مما يسبب خطورة داهمة على حياة المارة وأهالي المناطق.

وتبين من الفحص أن العقارات الأربعة، خالية من السكان، وصادر لها قرارات هدم لم تنفذ من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، وذلك حفاظا على سلامة المواطنين.

حي غرب يستجيب لشكاوى المواطنين

ومن جانبها، قالت سحر شعبان، رئيس حي غرب الإسكندرية، إنه تم إزالة الأجزاء الخطرة من العقارات الأربعة، وذلك وفقاً على الشكاوي الواردة حيث تحرك الحي سريعاً حفاظا على الأرواح خاصة مع بدء نوات الشتاء والهواء.

فيما بدأ حي غرب في رفع الأنقاض وفتح الشوارع المحيطة بها، وطالبت رئيس حي غرب، المواطنين بسرعة التواصل والإبلاغ عن أي عقار يمثل خطورة داهمة، وذلك لعرضه على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط.