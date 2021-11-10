مركز سموم الإسكندرية يبدأ في استقبال المواطنين لتحليل المخدرات السباعي

بدأ مركز الإسكندرية للسموم بالمستشفى الرئيسي الجامعي في عمل تحليل المخدرات السباعي، وذلك للأفراد من الجمهور والعاملين في المؤسسات الخاصة والحكومية بكل دقة وسرعة وبسعر مخفض عن الأسعار الموجودة داخل المراكز الطبية الخاصة، إضافة إلى أن التحليل معتمد بختم شعار الجمهورية وصادر من المركز التابع لجامعة الإسكندرية.

سعر تحليل المخدرات في مستشفى الأميري

ويقدم موقع جريدة «الوطن» كافة التفاصيل الخاصة بإجراء تحليل المخدرات داخل مركز السموم في المستشفى الرئيسي الجامعي بالإسكندرية، خاصة لمعرفة كافة أنواع التحاليل المقدمة والتي تم إجراؤها داخل المركز والتي يبلغ سعر تحليل المخدرات السباعي 200 جنيه فقط، بنتائج معتمدة بختم شعار الجمهورية.

أنواع تحليل المخدرات في الإسكندرية

يتم إجراء تحليل المخدرات في البول للكشف عن سبعة أنواع من المخدرات وهى الكوكايين والمورفين والحشيش والأمفيتامين والترامادول ومهدئات البنزوديازيبين والمنومات مجموعة الباربيتيورات، كما يتوفر تحليل لمادة الليركا والفودو والكحوليات، ووجد أيضا تحليل نوعي وکمي بواسطة أدق جهاز على مستوى محافظة الإسكندرية في الكشف عن جميع الأدوية والمخدرات وهو جهاز «GC/MS» وسعر التحليل يصل إلي 400 جنيه.

أيام تحليل المخدرات في جامعة الإسكندرية

ويؤكد مركز السموم أن المركز على استعداد تام لاستقبال الحالات صباحاً يوميا في كل أيام الأسبوع حتى يوم الجمعة، إضافة إلى إرسال فريق عمل للكشف على العاملين في الشركات والمؤسسات مع إضافة رسوم لخدمة سحب العينات من المنازل أو أماكن العمل.