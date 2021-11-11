طقس الإسكندرية: غائم جزئيا وانخفاض في معدلات الرطوبة ودرجات الحرارة

شهد طقس الإسكندرية، غيوم نسبية وسط تراجع التوقعات بهطول الأمطار، مع انخفاض في معدلات الرطوبة ودرجات الحرارة، وفقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية بهبوب طقس غير معتدل وممطر يبدأ من غدٍ الجمعة، لمدة 6 أيام متواصلة، ومن المقرر أن تشهد المحافظة أولى نوات الشتاء خلال منتصف الشهر الجاري وهى نوة المكنسة الممطرة وفقاً لجدول النوات.

درجات الحرارة اليوم الخميس في الإسكندرية

سجلت درجات الحرارة في الإسكندرية، اليوم الخميس، 26 درجة مئوية، حيث بدأت درجات الحرارة في الإنخفاض عما كانت عليه مع تراجع معدلات الرطوبة إلى 55%، ما تسبب في طقس مائل للبرودة نهارًا وليلاً، مع زيادة سرعة الرياح لتصل إلى 18كم/ ساعة، ما تسبب في هبوب رياح باردة تزيد من سرعتها في المساء، وسط توقعات بعدم هطول أمطار نهائياً على المدينة الساحلية.

الإسكندرية تستعد لنوة ممطرة

وبدأت الأجهزة التنفيذية المعنية بمتابعة توقعات الأمطار وعلى رأسها شركة الصرف الصحي في الإسكندرية، والاستعداد لاستبقال النوة بعد تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية بطقس غير مستقر تصاحبه أمطار لمدة 6 أيام متتالية من غد الجمعة، حيث يسود طقس مضطرب على البلاد.

ودفعت شركة الصرف الصحي بالسيارات للشوارع مع بدء تجهيز محطات الرفع ووضع خطة محكمة من أجل التعامل السريع والفوري حال تساقط الأمطار على المحافظة ومنع أي تراكمات خاصة في البؤر الساخنة التي تشهد تراكمات المياه خلال نوات الشتاء.