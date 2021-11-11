ما هي حقيقة وقف المدارس في مصر 2021؟، أكثر الأسئلة بحثًا على مؤشر البحث «جوجل» من جانب الكثير من أولياء الأمور والطلاب لجميع المراحل التعليمية بجميع المدارس الحكومية والخاصة بأنواعها، بعد تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا ودخول مصر ذروة الموجة الرابعة.

وحسم الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حقيقة وقف المدارس في مصر 2021، مؤكدا على أنه لا صحة نهائياً لما يتم تداولة من أخبار عن تعطيل الدراسة ووقف المدارس، لافتاً إلى أن هذه الشائعات الغرض منها إثارة البلبة بين الطلاب وأولياء الأمور والتأثير على المنظومة التعليمية.

شوقي عن وقف المدارس في مصر 2021.. كذب وافتراء

وقال وزيرالتربية والتعليم، إن هناك حملات منظمة وممنهجة هدفها أثارة البلبلة كل يوم بل كل ساعة بمثل هذه الأخبار التافهة والمغالطات الفادحة والكذب والافتراء، مشيراً إلى أن الدراسة منتظمة بالمدارس، ويتم تسجيل الحضور والغياب بالمدارس بشكل إلزامي وليس اختياري ومنتظم بالسجلات المحددة.

وأكد شوقي، على أنه لا نية لتعطيل المدارس كما يردد البعض، وأن هناك تعليمات مشددة بتطبيق الإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب بالمدارس وأعضاء هيئة التدريس والعاملين.

«التعليم» توجه العاملين بسرعة تلقي اللقاح قبل 15 نوفمبر

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على أنه تم الانتهاء من تطعيم مليون و400 ألف من المعلمين والعاملين في المدارس والمديريات والإدارات التعليمية، وهناك تعليمات للمديريات والإدارات التعليمية بالتنبيه على العملين الذين لم يسجلوا لتلقي التطعيم بسرعة التسجيل.

وطالبت وزارة التعليم المديريات التعليمية بجميع المحافظات، بالتنبية على العاملين بالمنشآت التعليمية على من لم يتلقى أي من جرعات التطعيم، بالتوجه سريعا إلى مراكز التطعيم قبل 15 نوفمبر الحالي، وهو الموعد الذي أقرته الحكومة لمنع دخول غير الملقّحين ضد كورونا إلى المنشآت الحكومية.