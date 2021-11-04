مصدر بـ«التربية والتعليم» يوضح حقيقة رفع الغياب في المدارس

كشف مصدر بوزارة التربية والتعليم، حقيقة رفع الغياب والتوقف عن تدوين الحضور للطلاب بالمدارس، وذلك مع نهاية الأسبوع الرابع للعام الدراسي الجديد 2021/2022.

التربية والتعليم توضح حقيقة رفع الغياب في المدارس

وأشار المصدر لـ«الوطن» إلى أنه لا صحة لما أثير في هذا الشأن، والمدارس بشكل يومي تدون الحضور والانصراف لكل الطلاب، وترسل بشكل أسبوعي قوائم الغياب والحضور لمديريات التربية والتعليم التابعة لها، مع حصر حالات الغياب إذا كانت بسبب ظرف مرضي، سواء لإصابة أحد أفراد أسرة الطالب أو هو نفسه، سواء لأمراض اعتيادية أو بسبب فيروس كورونا، أو غياب طارئ لمدة يوم.

وشدد المصدر، أن الوزارة أرسلت تنبيهًا لمديريات التعليم حول ضرورة أن يقدم الطالب شهادة مرضية رسمية من إحدى المستشفيات الحكومية حول إصابته بفيروس كورونا أو أي مرض مُعدٍ يمنع وجوده داخل المدرسة.

التعليم تحدد عدد أيام الغياب المسموح بها

وقبل انطلاق العام الدراسي الجديد، حددت وزارة التربية والتعليم مدة الغياب في المدارس، المسموح بها للطلاب، بحيث لا تتخطى 10 أيام طوال العام الدارسي.

وحددت وزارة التربية والتعليم غرامة مادية، كإنذار يُوقع على الطالب حال قيامه بالغياب عن المدرسة بدون عذر لمدة 10 أيام متصلة أو منفصلة في مدارس التعليم، وتُكرر غرامة مادية كلما غاب الطالب 10 أيام أخرى، حيث ستكون الغرامة على كل 10 أيام غياب، 10 جنيهات.

يأتي ذلك، في الوقت الذي يؤكد فيه الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، بشكل دائم على أن الدراسة ستكون طوال العام الدراسي الحالي حضورية، على أن تكون الدروس الإلكترونية مادة مُكملة للشرح الأصلي الذي يقدم داخل الفصول.