مصدر مسؤول بالتعليم يحسم الجدل حول رفع الغياب من المدارس قريبا

يبحث العديد من أولياء الأمور، على محرك البحث جوجل، عن ما يردده بعض رواد موقع التواصل الاجتماعي من صدور قرار وزاري برفع الغياب في المدارس، مع تزايد أعداد الإصابة بفيروس كورونا، ودخول مصر ذروة الموجة الرابعة، وهو ما نفته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جملة وتفصيلاً، مؤكدة عدم تعطيل الدراسة أو رفع الغياب في المدارس.

لا نية لرفع الغياب في المدارس

وأكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم، أنه لا نية لـ رفع الغياب بالمدارس بسبب زيادة عدد الإصابات بفيروس كورونا، مؤكداً أنه يتم تسجيل الحضور والغياب بشكل إلزامي في السجلات المحددة طبقاً لتعليمات وزارة التربية والتعليم.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن الوزارة لم تصدر أي تعليمات للمديريات التعليمية أو الإدارات خاصة برفع الغياب، وأن ما يجرى تداوله مجرد شائعات لإثارة البلبة، مؤكداً انتظام الدراسة في المدارس، وارتفاع نسبة الحضور بين الطلاب.

10 جنيهات غرامة الغياب من المدرسة

ونوه المصدر، أنه طبقاً للقرار الوزاري، يتم تطبيق غرامة على الطلاب الذين يتخطون نسبة الغياب أو الانقطاع عن المدرسة دون عذر مقبول لمدة 10 أيام متصلة أو منفصلة، بغرامة تصل إلى 10 جنيهات، مؤكداً أن الطلاب الذين سيتخطون نسبة الغياب سوف يتم إنذارهم، ثم يحولون للفصل في حالة عدم الحضور للمدرسة.

تطعيم مليون و400 ألف من العاملين بالتعليم

وأضاف المصدر، أن هناك تعليمات للمدارس بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالمدارس، بالإضافة إلي متابعة تطعيم العاملين بالمنشأت التعليمية.

ونوه المصدر، إلى أن إجمالي عدد العاملين الذين جرى تطعيمهم بلقاح كورونا وصل إلى مليون و400 ألف، وهو رقم كبير للغاية، يعكس حجم التزام المعلمين ووعيهم بحتمية التطعيم ضد فيروس كورونا.