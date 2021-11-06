رفع الغياب من المدارس 2022.. حقيقة أم شائعات؟

كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن حقيقة رفع الغياب من المدارس 2022، مؤكداً على أنها مجرد شائعات لا صحة لها، مشدداً على جميع الطلاب وأولياء الأمور بضرورة الالتزام بقواعد سير العملية التعليمية وحضور الحصص المدرسية في مواعيدها المقررة مع مراعاة تطبيق كل الإجراءات الاحترازية المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

«شوقي»: لا صحة لرفع الغياب من المدارس 2022

وأضاف «شوقي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن رفع الغياب من المدارس 2022 لا صحة له، ولا توجد أي تعليمات للمديريات التعليمية في جميع المحاظات بهذا الشأن، مؤكدا على أنه تم التنبيه على جميع المدارس بضرورة تسجيل غياب الطلاب يومياً، وإلزامهم بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية ضد كورونا.

وتابع وزير التربية والتعليم، أنه لا توجد نية لرفع الغياب من المدارس 2022، موضحاً أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي طالب يتجاوز المدة المسموح بها للغياب، لافتاً إلى أنه غير مسموح للطلاب والمعلمين دخول المدارس دون ارتداء الكمامة الطبية أو قياس درجة الحرارة.

وزير التعليم: وفرنا تقنية للطلاب تمكن من شرح الدرس على المحمول

وفي سياق منفصل، شدد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، على جميع الطلاب وأولياء الأمور بضرورة الاعتماد على الكتب الرسمية المعتمدة من قبل الوزارة في مذاكرة المقررات الدراسية، موضحاً أنها كافية لاستيعاب الطالب مخرجات التعلم، مؤكداً على أنها تشمل الكتب بها مجموعة من الأنشطة التي تساعد الطلاب على فهم الدرس.

وشدد وزير التربية والتعليم على مدارس المرحلة الثانوية بضرورة تحميل النسخ الإلكترونية من الكتب على أجهزة التابلت، موضحاً أن المديريات بدأت تفعيل الأجهزة لتحميل تطبيقات المنصات التعليمية لمتابعة شرح المقررات الدراسية إلكترونياً، لافتاً إلى أنه تم توفير تقنية خاصة للطلاب على الكتب المدرسية وهي تقنية «QR Code» والتي تمكن الطلاب من الوصول لشرح الدرس على الهاتف المحمول.

ونوه إلى أن هذه التقنية تمكن الطالب من الاستماع لشرح الدرس بالفيديو وتوفر تدريبات عملية، مشيراً إلى أن الكتب الخارجية من الناشرين المعتمدين تقدم مادة إضافية لمساعدة أولياء الأمور والطلاب، لافتاً إلى أنه تم توفير العديد من المنصات التعليمية للطلاب مثل منصة حصص مصر التعليمية ومنصة محتوى نجوى ليمتد.