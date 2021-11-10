«التعليم» توضح حقيقة تعطيل الدراسة بسبب ذروة الموجه الرابعة

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي «فيس يوك» معلومات مغلوطة حول تعطيل الدراسة خلال الأيام الحالية بسبب ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا وارتفاع الوفيات المتأثرة بفيروس كورونا، وذلك عقب دخول مصر ذروة الموجه الرابعة من الإصابات.

وتوضح «الوطن» حقيقة تعطيل الدراسة خلال الفترة المقبلة

نفى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، كل المعلومات المتعلقة بتطعيل الدراسة خلال الفترة المقبلة، مشددًا على ضرورة عدم الانسياق وراء الصفحات المجهولة دون التأكّد من صحة المعلومة، مبينًا أنَّ هناك بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تسعى لتصدير الشائعات المختلفة وإحداث بلبلة في المجتمع.

شوقي ينفي شائعات تعليق الدراسة

وأكّد شوقي، في تصريحات على حسابه على «فيس بوك»، أنَّ شائعات تطعيل الدراسة في مختلف المراحل التعليمية ليس لها أساس من الصحة وكلها مجرد شائعات لإعاقة حركة سير العملية التعليمية في ظل عودة منظومة التعليم لطبيعتها مرة أخرى، مشيرا إلى أنَّه لا يوجد أي تدخلات من قبل مجلس الوزارء بشأن مناهج التعليم الجديدة، مؤكّدًا أنَّ الدولة قررت نظامًا تعليميًا جديدًا منذ عام 2017 قادر على تلبية طموحاتها لتقديم تعليم جيد، مضيفًا أنه يهمنا اكتساب المهارة الحقيقية.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان بدء تلقي طلبات التسجيل للطلاب للمرحلة الثانوية للطلاب الذين يتراوح أعمارهم ما بين 18 إلى 15 عامًا، وذلك على موقع وزارة الصحة وتوفير كميات مناسبة من لقاح فايرز لتطعيم الطلاب والحفاظ على سير العملية التعليمية داخل المدارس دون تعطيل للدراسة في أحلك الظروف.