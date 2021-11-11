توفير لقاح كورونا بحقوق الإسكندرية قبل تطبيق قرار منع دخول الطلاب

أعلنت كليات جامعة الإسكندرية، عن توفير مقر آخر للحصول على لقاح كورونا المستجد كوفيد 19، وذلك لجميع منتسبي الجامعة من طلاب وأعضاء هيئة التدريس وموظفين، داخل مقر كلية الحقوق جامعة الإسكندرية بمجمع العلوم الإنسانية والنظرية بشارع سوتر وسط المدينة، للحصول على الجرعة الأولى تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء ووزارة التعليم العالي ورئيس الجامعة بمنع دخول الطلاب أو المنتسبين للحرم الجامعي إلا بعد الحصول على لقاح كورونا المستجد بداية من 15 نوفمبر الجاري.

قرار منع دخول الطلاب بسبب لقاح كورونا

وشددت كليات الإسكندرية، على ضرورة التسجيل في موقع وزارة الصحة والحصول على 21 رقم ثم الذهاب إلى مقر كلية الحقوق بالبطاقة الجامعية والرقم من أجل الحصول على اللقاح، قبل تطبيق القرار الخاص بمنع دخول الطلاب يوم 15 نوفمبر الجاري إلا مع وجود الكارت الخاص بالحصول على اللقاح.

جامعة الإسكندرية تطبق قرار منع دخول دون اللقاح

وكان الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، أكد على ضرورة توعية الطلاب بسرعة تلقي اللقاح في موعد أقصاه 14نوفمبر المقبل، لتجنب حظر الدخول لمباني الجامعة وذلك بناء على قرار اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بحظر الدخول للمنشأت الحكومية لغير متلقي اللقاح، في موعد أقصاه 15 نوفمبر المقبل.

وأوضح أن الجامعة وفرت أكثر من مرة مركز لتلقي اللقاح في عدد من الكليات بالتعاون مع وزارة الصحة وذلك من أجل التسهيل على الطلاب قبل تطبيق القرار، لافتاً إلى توعية الطلاب بأهمية هذه الخطوة في الحفاظ على سلامة الفرد والمجتمع، في ظل توافر اللقاحات المختلفة في البلاد.