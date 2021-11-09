جامعة الإسكندرية تنشر 53 بحثا علميا جديدا على منصة «سكوبس» العالمية

أعلن الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، أن أعضاء هيئة تدريس الجامعة نشروا الأسبوع الجاري، 53 بحثا متميزًا ضمن المجلات المرفوعة على منصة «سكوبس‏Scopus» العالمية.

تفاصيل نشر أبحاث جامعة الإسكندرية

وأضاف قنصوة، أن نتائج هذا الأسبوع قد أظهرت أن النشر الدولى كان جيدًا «53 بحث» وكان توزيع التخصصات كالتالي في مجال العلوم الأساسية «31.7%» وشملت كلا من الكيمياء «8.2%»، والرياضيات «8.2%»، والفيزياء والفلك «5.9%»، والكيمياء الحيوية والوراثة والبيولوجيا الجزيئية «4.7%»، وعلوم الحاسب «4.7%»، يلي العلوم الأساسية العلوم الطبية «16.5%»، فالزراعة والعلوم البيولوجية «9.4%»، فالهندسة «4.7%»، طب الأسنان «4.7%»، التمريض «4.7%».

السعودية ومصر أعلى الدول مشاركة

وأضاف «قنصوة» أنه بتحليل الأبحاث المنشورة وجد أن هناك تعاونا دوليا واضحا فى إجراء هذه الأبحاث وأتت أعلى دولة اشتركت مع مصر فى النشر هذا الأسبوع المملكة العربية السعودية بـ «15 بحثا»، تلتها الولايات المتحدة الأمريكية «8 أبحاث»، فالهند «5 أبحاث»، فأستراليا وإيطاليا وتونس «3 أبحاث» لكل منهم، وغيرهم من دول العالم.

وكانت أكثر الأبحاث المنشورة هذا الأسبوع مع جامعة الملك سعود، جامعة الأزهر، جامعة أسيوط، جامعة الزقازيق، جامعة القاهرة، جامعة طنطا، جامعة المنصورة، جامعة جنوب الوادي، جامعة قناة السويس، وغيرهم من الجامعات.

من جانبه، هنأ «قنصوة» الأساتذة المنشورة أبحاثهم ضمن القائمة، متمنيًا لهم مزيدا من التقدم وتحقيق الإنجازات العلمية التى ترفع اسم الجامعة فى كافة المحافل والتصنيفات العلمية العالمية.