افتتاح معرض جامعة الإسكندرية للمنتجات التراثية بمشاركة 60 عارضا

افتتح الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، اليوم، يرافقه الدكتور وائل نبيل، المكلف بتسيير أعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعميد كلية الطب، والدكتور محمد عبد العظيم أبو النجا المكلف بتسيير أعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعمداء ووكلاء الكليات بجميع كليات الجامعة، معرض جامعة الإسكندرية للمنتجات التراثية والحرفية، الذي تنظمه الجامعة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي خلال الفترة من 7 حتى 10 نوفمبر الجاري بمجمع العلوم الإنسانية بالشاطبي.

ترسيخ ثقافة العمل المؤسسي

وقال رئيس جامعة الإسكندرية، إن تنظيم هذا المعرض يأتي إيماناً بدور جامعة الإسكندرية المتميز في نشر ثقافة الوعي المجتمعي بقيمة العمل التراثي، وكذلك ترسيخ ثقافة العمل المؤسسي لدى شباب الخريجين وتعظيم الاستفادة من طاقات الشباب بمختلف المجالات.

نشر ثقافة العمل الجماعي

وأضاف أن رؤية جامعة الإسكندرية تجاه طلابها تهدف إلى رفع الكفاءات من خلال نشر ثقافة العمل الجماعي، والعمل على عرض الأفكار المشتركة، وتبادل الخبرات، والمساهمة في خلق فرص عمل، وكيفية الاستفادة من هذه المشروعات الطلابية لتحقيق عائد مادي مناسب للطلاب.

60 عارضا من طلاب وخريجي الجامعة يشاركون بالمعرض

ويشارك في المعرض، 60 عارضا من طلاب وخريجي جامعة الإسكندرية من كليات الفنون الجميلة، والتربية النوعية، ورياض الأطفال، وكذلك من وزارة التضامن الاجتماعي ومديرية الشئون الاجتماعية بالإسكندرية؛ لعرض عدد من المنتجات التراثية والحرفية مثل اللوحات الفنية، والأعمال اليدوية، والتحف، والملابس، والمنتجات الجلدية الحلويات وغيرها.