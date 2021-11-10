حياة كريمة.. قوافل طبية وبيطرية تقدم خدمات مجانية لمواطنى «كفر الشيخ والشرقية»

واصلت مؤسسة حياة كريمة تنفيذ مشروعاتها فى مختلف المحافظات، ففى كفر الشيخ نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة، بالتعاون مع المؤسسة ومديريتى الشباب والرياضة والشئون الصحية بالمحافظة والوحدة المحلية لمركز ومدينة مطوبس، قافلة طبية وبيطرية لخدمة أهالى قرية «خان الجنى» والقرى المجاورة التابعة لمطوبس، بإشراف الدكتور عبدالرازق دسوقى، رئيس الجامعة، ونائبه الدكتور رضا صالح.

وقال رئيس الجامعة إن القوافل تستهدف تحسين حياة المواطنين فى القرى الأكثر احتياجاً، لتقديم الخدمات الطبية والبيطرية والزراعية والإرشادية والتوعية فى مختلف المجالات بالمجان للمواطنين فى المناطق النائية وتأكيداً لدور الجامعة المجتمعى والإيجابى لأهالى القرى الواقعة فى نطاقها، موضحاً أنه جرى الكشف المجانى على جميع المرضى وعددهم 2911 فى مختلف التخصصات، كما تم صرف العلاج لهم.

وأضاف أنه تم تقديم جميع الخدمات والاستشارات والأدوية البيطرية مجاناً، بهدف تنمية قطاع الثروة الحيوانية والاهتمام بها، وعلاج الحالات المرضية للماشية لدى المربين الأكثر احتياجاً، مشيراً إلى أنه سيتم تنظيم القوافل الأخرى خلال الفترة المقبلة للمناطق والقرى التى توجد بها أعداد كبيرة من الماشية.

وقال د. طارق عبدالباقى، وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع، إن القافلة الشاملة بإشراف أساتذة متخصصين من كليتى «الطب، والتمريض» من خلال عدد ١٠ عيادات متخصصة من كلية الطب وعيادة التمريض، بالإضافة إلى تخصصات أخرى، فضلاً عن وجود عيادة خاصة من كلية التمريض لقياس نسبة السكر فى الدم والوزن والطول وقياس ضغط الدم وتقديم إرشادات للسيدات والأطفال فى العناية الشخصية والتغذية السليمة مع تقديم التوعية الخاصة للوقاية من مرض السكرى والضغط وكيفية العناية بالقدم السكرى وأنيميا الأطفال وإرشادات للسيدات عن الصحة الإنجابية والأطفال فى التغذية السليمة للوقاية من سوء التغذية، كما تضمنت التخصصات البيطرية دواجن، توليد، أمراض متوطنة، جراحة.

وفى الشرقية، نظمت جامعة الزقازيق، بالتعاون مع المؤسسة، قافلة طبية واجتماعية بقرية الحجازية بمركز الحسينية، وضمت تخصصات «الجلدية - الباطنة - الرمد - الأطفال - المسالك - الجراحة - العظام - النساء والتوليد - الصيدلة».

مليار جنيه استثمارات المرحلة الثانية من المبادرة

وقدّمت القافلة الخدمات لنحو 1200 مواطن من خلال الكشف وصرف العلاج المجانى، وتحويل 200 حالة لمستشفيات جامعة الزقازيق، لاستكمال الفحص والتحويل للعمليات، كما عقد الكثير من المحاضرات واللقاءات لتوضيح أعمال المبادرة فى الريف بشكل عام وبمركز الحسينية بشكل خاص، وأخرى عن محو الأمية بمشاركة متطوعين من طلبة الجامعة، وبإشراف الدكتور محمد الفقى، رئيس وحدة تعليم الكبار بجامعة الزقازيق، برعاية الدكتور عثمان شعلان، رئيس جامعة الزقازيق.

وفى القليوبية، نشرت المؤسسة عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، آخر تطورات أعمال المشروع فى مركز شبين القناطر، موضحة أنه تم فى الوحدة المحلية «منشأة الكرام» متابعة إنشاء محطة معالجة الصرف بعرب جهينة والاطلاع على نسب التنفيذ التى بلغت الآن 15%، وبالوحدة المحلية بـ«الأحراز»، تم متابعة العمل فى المجمع الزراعى الخدمى بقرية الأحراز والعمل يسير دون معوقات.

تجمعاً ريفياً استهدفتها المبادرة فى 14 محافظة معظمها فى الصعيد

وأوضحت مؤسسة حياة كريمة أنه فى الوحدة المحلية بـ«المريج»، تم متابعة الكهرباء بقرية الشوبك، حيث تمت أعمال صب وتجهيز القواعد الخرسانية للأعمدة الجديدة، التى سيتم تركيبها بديلاً للأعمدة المتهالكة بالقرية والإنارة العامة، بجانب أعمال مد خطوط الفيبر «فائقة السرعة» للاتصالات بقرية الشوبك، حيث يجرى تركيب الخط الرئيسى من شبين القناطر حتى قرية الشوبك، وكذلك للشوارع الداخلية بالقرية، وتوصيل خدمة الغاز الطبيعى لقرية الشوبك الشرقية، وجارٍ الانتهاء من الأعمال الإنشائية لمبنى محطة صرف الشوبك البحرية.

وتأهيل مركز شباب كفر شبين وتواصل العمل فى مجمع خدمات القشيش وتغطية ترعة العطارة فى القليوبية

أما فى الوحدة المحلية بـ«القشيش»، فتم متابعة تنفيذ مشروع الصرف الصحى بكافة قرى الوحدة ومشروع هدم مبنى الوحدة المحلية بالقشيش، لإقامة مجمع خدمات القشيش ومشروع هدم وبناء مركز شباب القشيش ومشروع تغطية ترعة المنايل بالعطارة.

وأخيراً تمت متابعة الأعمال الإنشائية من حيث تطوير ورفع كفاءة مركز شباب كفر شبين بنسبة وصلت 95%، وجارٍ الانتهاء من إنشاء المجمع الزراعى «الجمعية الزراعية»، من خلال الدكتور أسامة سعودى، المنسق الميدانى بمؤسسة «حياة كريمة» بالوحدة المحلية بكفر شبين.

تنفيذ 90% من أعمال مجمع خدمات المراشدة بقنا ويشتمل على «وحدة محلية ومجلس محلى ومكتب بريد وشهر عقارى وسجل مدنى» بتكلفة 13.5 مليون جنيه

وفى قنا، أكد حازم عمر، نائب المحافظ انتهاء 90٪ من الأعمال الإنشائية والتشطيبات بمبنى مجمع الخدمات الحكومية بقرية المراشدة التابعة لمركز الوقف، موضحاً فى بيان أن المجمع مقام على مساحة 420م٢ ويتكوّن من 3 طوابق، تشتمل على «وحدة محلية، مجلس محلى، مكتب بريد، شهر عقارى، سجل مدنى، وحدة تضامن اجتماعى، مركز تكنولوجى، مكتب تموين»، بتكلفة مالية تصل إلى 13.5 مليون جنيه، مشيراً إلى أنه من المقرر الانتهاء من تنفيذ المجمع فى الأول من ديسمبر المقبل.

وقال نائب محافظ قنا إن مبادرة حياة كريمة تستهدف تنفيذ 19 مجمع خدمات بالمراكز المستهدفة بواقع «5 مجمعات بمركز أبوتشت، 5 بمركز دشنا، 5 بمركز قوص، 3 بمركز فرشوط، مجمع خدمات بمركز الوقف». توفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجاً.

الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة يومياً للمواطنين.

رفع كاهل المعاناة عن الأسر الفقيرة.