الحكم على عاطلين أحدثا «عاهة مستديمة» لمواطن بحلوان.. 9 فبراير المقبل

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، حجز جلسة محاكمة «أحمد. م، وشهرته أحمد كلبه»، عاطل والمتهم «علي. م، وشهرته علي الإنجليزي» عاطل؛ لاتهامهما بإحداث عاهة مستديمة لمواطن في منطقة حلوان بمحافظة القاهرة، لجلسة 9 فبراير 2022 للحكم.

صدر القرار برئاسة المستشار محمود كامل محمود الرشيدي، وعضوية المستشارين رأفت محمد ناجي أبو العلا ومحمد شرف الدين محمد عبده ومحمود محمد عبدالمنعم زيدان، وأمانة سر محمد السنوسي وعمر عاشور.

مشادة كلامية انتهت بعاهة مستديمة

وكشف أمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، أنهم بدائرة قسم شرطة حلوان بمحافظة القاهرة أحدثا وآخر مجهول عمدا بالمجني عليه أحمد إسماعيل، الإصابات الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي والتي تخلف من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها تقدر بنحو 50%، مشيرًا إلى أن قيام المتهمين «أحمد وعلي» إثر مشادة كلامية نشبت فيما بينهم بإشهار سلاح أبيض «كزلك» في مواجهته وبادره بضربه استقرت بيسار وجهه وأخرى أحدثت إصابته بالذراع الأيسر، وأفقدته منفعته، وكان ذلك حال تواجد المتهم علي والمجهول على مسرح الجريمة ممسكان بأسلحة بيضاء سنجه للشد من أزره علي النحو المبين بالتحقيقات.

سنجة وكزلك.. أدوات استخدمها المتهمان في جريمتهما

وأكدت التحقيقات أن المتهمين أحرزا بغير ترخيص سلاحًا أبيض «كزلك» أو ضرورة مهنية تبيح له إحرازه ، كما حاز بواسطة «علي» سلاح «سنجة» بدون ضرورة مهنية.

وشهد المجني عليه في تحقيقات النيابة العامة، أنه وحال تواجده محل إقامته وبرفقته المتهمين وآخر مجهول نشبت بينهم مشادة كلامية، وفوجئ بالمتهم «أحمد» يشهر في مواجهته سلاح أبيض «كزلك» وكال له ضربتين، أستقرت الأولى يسار وجهه والثانية بالذراع الأيسر، محدثًا ما به من إصابات والتي تايدت طبيا بتقرير مصلحة الطب الشرعي المرفق بالأوراق وعلى النحو المبين بالتحقيقات.

وشهد شقيق المجني عليه أنه بتاريخ الواقعة وحال تواجده بمحل الواقعة تناهي إلى مسامعه حدوث مشاجرة وباستبيان الأمر، أبصر شقيقه حال تشاجره مع المتهم أحمد مشهرا في وجهة سلاحًا أبيض مسددا له ضربتين، محدثا ما به من إصابات وما أن تدخل للزود عن شقيقه ونجدته، حتى كال له المتهم بذات السلاح ضربتين بالذراعين الأيمن والأيسر، محدثا ما به من إصابات تايدت طبيا بتقرير مصلحة الطب الشرعي.