بعد قليل.. محاكمة متهم أحدث عاهة مستديمة لشقيقه في حلوان

تنظر محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، جلسة محاكمة عامل؛ لاتهامه بضرب شقيقه وإحداث عاهة مستديمة له بمنطقة حلوان.

تعقد الجلسة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار جمال السمري، وعضوية كل من المستشار محمد سامح عبد الخالق والمستشار مصطفى أنور مؤمن، وأمانة سر صبحي عبد الحميد ومحمد صابر.

أمر الإحالة

وكشف أمر إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات، أن المتهم، تعدى بالضرب على شقيقه المجني عليه، مع سبق الإصرار، وذلك بسبب خلافات سابقة بينهما، فقرر أن يؤذيه بعد أن عقد العزم وبيت النية، من خلال إعداد مخطط إجرامي، حيث جهز أداة لبطشه، وسددها في صدره وأعقبها بضربة أخرى باستخدام سلاحه الحاد استقرت في رأسه.

اقرأ أيضًا: القبض على مسن تعدى بالضرب على ابنه من ذوي الاحتياجات الخاصة

تقرير الطب الشرعي

وجاء في تقرير الطب الشرعي الإصابات التي تعرض لها المجني عليه مفصلة، بعد أن أمرت النيابة لتشريح الجثمان لبيان أسباب الوفاة، مما تسبب له في عاهة مستديمة يستحيل الشفاء منها ونسبتها نحو 30%، وكان قد أحرز المتهم بقتل شقيقه سلاحًا أبيض دون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية لحيازتها.