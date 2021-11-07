«التنسيقية» توقع بروتوكول تعاون مع الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين

وقعت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بروتوكول تعاون مع الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين بمقر الاتحاد بالقاهرة، اليوم، بهدف التنسيق والتعاون لبحث مشكلات الاستثمار في مصر، واقتراح تشريعات، من شأنها تحسين بيئة الاستثمار، وتعمل على جذب استثمارات أجنبية جديدة.

تحفيز مناخ الاستثمار

‏‎ونص البروتوكول، على أن يتعاون اتحاد المستثمرين مع تنسيقية شباب الأحزاب في دعم السياسات والتشريعات المتعلقة بخطة الدولة لتنمية وتحفيز مناخ الاستثمار، ودعم الاحتياجات المتعلقة بالعملية الإنتاجية والتصدير، وتقديم حلول وسياسات لتنميتها، والترويج السياسي والإعلامي للبرامج المختلفة الخاصة للاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، من خلال صفحات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والمشاركة في حملات التوعية المختلفة التي يشنهها الاتحاد، وتوسيع نطاق تأثيرها وفاعليتها، وتشجيع الشباب من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، في الالتحاق باتحاد المستثمرين، فضلا عن التعاون في إعادة النظر، ودراسة مواد القانون، والتشريعات التي قد تعرقل جذب الاستثمار الأجنبي.

إمداد التنسيقية بعروض توضيحية

‏‎كما نص البروتوكول، على أن يمد الاتحاد التنسيقية ببيانات مسئول تواصل مركزي من الاتحاد، يمكن الرجوع إليه للبت في طلبات أصحاب المشروعات التي ترد لمكاتب الاتحاد، ويلتزم بجدية التعامل مع كل الطلبات الواردة المتعلقة بالخدمات والدراسات التي يقدمها الاتحاد، وإمداد التنسيقية بعروض توضيحية أو أوراق تعريفية، عن أنشطة وخدمات ودراسات الاتحاد.

ونص البروتوكول أيضا، على إصدار توجيهات إلى الجمعيات والاتحادات التابعة، والأعضاء للاتحاد بالعاصمة والمحافظات، والتعامل بجدية مع ممثلي التنسيقية، كل في نطاق محافظته، وعقد عمل لقاءات مشتركة بين خبراء الطرفين (ندوات، ورش عمل، حلقات نقاش، إعداد أوراق، دراسات)، هدفها الارتقاء بمستوى مناخ الاستثمار المحلي والأجنبي، وإمداد التنسيقية بفرص التوظيف المباشرة وغير المباشرة المتوفرة لدى أعضاء الاتحاد.

توقيع البروتوكول

حضر توقيع البروتوكول، كل من رئيس مجلس إدارة الاتحاد الدكتور محرم هلال، وأعضاء المكتب التنفيذي، والنائبة سها سعيد عضو مجلس الشيوخ وأمين سر التنسيقية، ومحمد موسى نائب محافظ المنوفية وعضو مجلس الأمناء للتنسيقية، والنائبة غادة علي عضو مجلس النواب عن التنسيقية، والدكتورة حنان وجدي، وأسامة الرفاعي، ومؤمن سيد، وباسم لطفي، وريم القاضي، ومصطفى الجمل، وجهاد سيف أعضاء التنسيقية.